Sénégal: Emigration irrégulière - Huit candidats interpellés à Kafountine

28 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kafountine (Bignona) — La brigade de gendarmerie de Kafountine, dans le département de Bignona (sud), a procédé à l'interpellation de huit candidats à l'émigration irrégulière, dans la nuit de mardi à mercredi, a appris l'APS de source sécuritaire.

Parmi les personnes interpellées, six sont de nationalité sénégalaise, dont une femme et cinq hommes. Une ressortissante gambienne et un Bissau-guinéen font également partie des personnes interpellées au cours de cette opération conduite vers 4 heures du matin.

Selon la gendarmerie, cette opération fait suite à des renseignements reçus par les éléments de la brigade de Kafountine.

Les huit personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de l'unité de gendarmerie pour les besoins de l'enquête ouverte dans cette affaire.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.