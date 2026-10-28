Sénégal: Emigration irrégulière - Huit candidats interpellés à Kafountine

Kafountine (Bignona) — La brigade de gendarmerie de Kafountine, dans le département de Bignona (sud), a procédé à l'interpellation de huit candidats à l'émigration irrégulière, dans la nuit de mardi à mercredi, a appris l'APS de source sécuritaire.

Parmi les personnes interpellées, six sont de nationalité sénégalaise, dont une femme et cinq hommes. Une ressortissante gambienne et un Bissau-guinéen font également partie des personnes interpellées au cours de cette opération conduite vers 4 heures du matin.

Selon la gendarmerie, cette opération fait suite à des renseignements reçus par les éléments de la brigade de Kafountine.

Les huit personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de l'unité de gendarmerie pour les besoins de l'enquête ouverte dans cette affaire.