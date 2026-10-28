Sénégal: Les comités départementaux de protection de l'enfant de Dakar appelés à une meilleure collaboration pour plus d'efficacité

Dakar — La cheffe du projet "Parrainage et protection des enfants des communautés les plus vulnérables" de la région de Dakar, de l'ONG Secours islamique France (SIF), Madeleine Thérèse Diouf, a appelé à une meilleure collaboration entre les comités départementaux de protection de l'enfant (CDPE) pour donner plus d'efficacité à leurs interventions sur le terrain.

"Il nous faut une meilleure collaboration [...] qui nous permettra, avec les acteurs locaux, de plus intervenir et [d'apporter des solutions aux] problèmes au niveau de la base", a-t-elle indiqué.

Elle s'exprimait mardi en marge de l'ouverture d'une rencontre de présentation des résultats des activités réalisées en 2025 et de partage des plans d'action 2026 des comités départementaux de protection de l'enfant (CDPE) de la région de Dakar.

L'atelier était organisé par Secours Islamique France (SIF), de concert avec ses partenaires.

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"Nous avons 971 enfants orphelins répartis dans toute la région de Dakar qui bénéficient d'une bourse mensuelle de 17 680 francs CFA chacun et d'une épargne de 1200 francs CFA", a expliqué Mme Diouf.

Selon elle, ces enfants et jeunes orphelins bénéficient de plus de 200 millions de FCFA par année, ainsi que d'autres services à travers l'enrôlement dans la Couverture sanitaire universelle (CSU), ou une assurance privée, en plus du soutien aux renforcements scolaires.

Mme Diouf a aussi dit que son organisation accompagne les enfants vulnérables qu'elle suit pour leur inscription et réinscription dans les filières de formation professionnelle, en plus de l'octroi des kits d'insertion en fin de formation professionnelle.

Madeleine Thérèse Diouf a également rappelé que son organisation avait appuyé financièrement, en 2025, les différents plans d'action des CDPE, lesquels ont été invités, lors de cet atelier, à présenter le bilan de leurs activités.