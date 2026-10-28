Sénégal: JOJ - Les plus grands espoirs de tennis de table en lice

Dakar — Les plus grands espoirs de tennis de table vont disputer le tournoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec la présence de sept membres du top 10 mondial en garçons U17 et cinq représentantes du top 10 mondial en filles U17, a-t-on appris du Comité international olympique (CIO).

Les épreuves de tennis de table des JOJ démarrent samedi, dans la matinée, au Centre des expositions de Diamniadio.

Les finales sont prévues le jeudi 5 novembre.

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Parmi les espoirs attendus, il y aura notamment les Japonais Kawakami Ryuusei et Matsushima Miku, leaders de chaque classement, qui seront par ailleurs alignés ensemble en double mixte.

À Nanjing 2014 (Chine) et à Buenos Aires 2018 (Argentine), la République populaire de Chine avait à chaque fois décroché les trois médailles d'or mises en jeu en tennis de table.

La Chine va viser, à Dakar, le même triplé avec Li Hechen et Yao Ruixuan, qui occupent tous les deux le 8e rang planétaire.

Le Colombien Emanuel Otalvaro, numéro 2 mondial en U17 garçons et la Française Nina Guo Zheng, neuvième mondiale en U17 filles et récente championne d'Europe U19, sont considérés comme des outsiders.

Les pongistes chinois Fan Zhendong (Nanjing 2014), Wang Chuqin et Sun Yingsha (Buenos Aires 2018) ont décroché une médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse avant de devenir champions du monde ou champion olympique.