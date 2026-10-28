Sénégal: JOJ - Conférence de presse conjointe CIO et COJOJ

28 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité international olympique (CIO) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 tiennent une conférence de presse conjointe, jeudi, à 15h30, heure de Dakar, au Centre principal de presse (MPC), annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette conférence de presse sera l'occasion d'entendre les représentants du CIO et de Dakar 2026 à la veille de l'ouverture des JOJ, le samedi 31 octobre, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Selon le communiqué, Kirsty Coventry, présidente du CIO, Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ, Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, et Ibrahima Wade, coordonnateur général du COJOJ, vont prendre part à cette rencontre.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 sont le premier événement de l'olympisme sur le continent africain.

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