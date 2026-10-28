Sénégal: Du matériel médical de la commune de Kathiotte au poste de santé de Médina Taba

Kathiotte — Le poste de santé de Médina Taba, un village de la commune de Kathiotte, a reçu une dotation en matériel de la municipalité du même nom, dans la région de Kaffrine (centre), en vue de contribuer à améliorer les conditions de travail du personnel soignant.

"Cette dotation vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé et à renforcer les capacités opérationnelles du poste de santé, au bénéfice des populations de Médina Taba et des localités environnantes", a déclaré l'édile de Kathiotte, El Hadj Cheikh Wilane, lors de la remise de cet appui, mardi.

Le matériel remis comprend des équipements de consultation et de soins, dont une table d'accouchement, une table de consultation, une table de consultation gynécologique, un nébuliseur, deux boîtes d'accouchement, deux glucomètres avec leurs boîtes respectives, ainsi qu'un pèse-personne et un pèse-bébé.

Des notables du village, les membres le comité de développement sanitaire et les autorités sanitaires locales ont pris part à la cérémonie de remise officielle desdits équipements.

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Seynabou Massar Gaye, infirmière cheffe de poste de Médina Taba, a salué cette dotation, qui représente, selon elle, un appui important au fonctionnement de la structure sanitaire et à la conduite des activités quotidiennes de prise en charge des patients.