Afrique de l'Ouest: Rebranding Africa Forum - Le président de la Bidc pour un renforcement du financement du développement régional

Le Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a appelé à un renforcement du financement du développement régional et à une mobilisation accrue des capitaux publics et privés afin d'accélérer la transformation de l'Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, s'exprimant lors d'une session de haut niveau dans le cadre du Rebranding Africa Forum (Raf) 2026 à Bruxelles, Dr Donkor a présenté sa vision de la thématique « Construire l'Afrique de l'Ouest de demain : financer le capital humain, la prospérité et l'intégration régionale », soulignant la nécessité de transformer le potentiel économique de la région en résultats concrets au service du développement.

Il a souligné que la disponibilité d'une énergie fiable, le développement de réseaux de transport modernes, le renforcement des infrastructures numériques, l'accélération de l'industrialisation et l'investissement dans le capital humain sont des leviers indispensables à l'émergence d'une Afrique de l'Ouest prospère.

Ces priorités sont au coeur de la Stratégie Gro (Croissance, Résilience et Optimisation) 2026-2030 de la Bidc, qui privilégie les investissements stratégiques, la durabilité et l'intégration régionale.

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Selon le communiqué, Dr Donkor a indiqué que l'insuffisance des financements à long terme, les perceptions de risque et le manque de projets bancables continuent de freiner le développement de la région. Il a mis en avant le rôle de la BIDC dans la structuration de projets viables, la réduction des risques liés à l'investissement et la mobilisation de mécanismes de financement innovants afin d'orienter davantage de capitaux vers des opportunités à fort impact.

À ce jour, la BIDC a engagé plus de 6 milliards de dollars américains dans le financement de plus de 330 projets à travers ses quinze États membres, soutenant des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la santé, l'éducation et les services financiers.

La Banque considère également que l'investissement dans le capital humain et le renforcement de l'intégration régionale constituent des moteurs essentiels de la productivité, de la résilience et d'une prospérité partagée.

« L'Afrique de l'Ouest de demain ne se construira pas uniquement sur l'ambition. Elle sera bâtie grâce à des investissements stratégiques dans le capital humain, les infrastructures et l'intégration régionale. À la Bidc, nous sommes déterminés à mobiliser les capitaux, les partenariats et les solutions de financement innovantes nécessaires pour transformer l'immense potentiel de notre région en une prospérité partagée », a déclaré Dr Donkor.

Le Président de la Bidc a également invité les gouvernements, les partenaires au développement, les investisseurs institutionnels et le secteur privé à renforcer leur collaboration afin de financer la transformation de la région. Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la Banque à promouvoir une croissance durable et à approfondir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.