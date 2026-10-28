Angola: Le pays et la Tanzanie négocient la signature de cinq nouveaux accords

Dar es Salaam — L'Angola et la Tanzanie négocient la signature de cinq nouveaux accords de coopération, notamment dans les domaines des télécommunications et des transports, dans le cadre de la visite d'État du Président de la République, João Lourenço, qui se déroulera du 29 au 30 de ce mois.

L'information a été communiquée ce mercredi à Dar es Salaam par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors d'une conférence de presse à la veille du voyage du chef d'État angolais.

Selon lui, les deux pays ont déjà signé douze accords de coopération et travaillent à l'élaboration de nouveaux instruments juridiques afin de développer leurs relations bilatérales et d'explorer les opportunités dans les secteurs d'intérêt commun.

Dans le domaine des télécommunications, il a souligné le potentiel des capacités de communication par satellite de l'Angola, qui intéresse la Tanzanie, ainsi que la nécessité de créer un cadre juridique pour permettre cette coopération.

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Le transport aérien et routier figure également parmi les domaines prioritaires, de même que les perspectives de collaboration liées au corridor ferroviaire TAZARA, qui relie la Tanzanie à la Zambie.

Téte António a estimé que la liaison ferroviaire entre les océans Atlantique et Indien pourrait profiter à l'ensemble du continent africain, en contribuant à l'accroissement des échanges commerciaux et en facilitant la circulation des passagers et des marchandises.

La coopération pourrait également s'étendre aux secteurs agricole et industriel, en tenant compte des efforts de diversification économique entrepris par les deux pays et de leurs avantages comparatifs respectifs.

Alliance historique

Le ministre des Relations Extérieures a souligné l'importance historique et stratégique de la visite de João Lourenço, compte tenu du soutien apporté par la Tanzanie aux mouvements de libération africains, notamment ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Angola.

Dans ce contexte, Téte António a décrit la Tanzanie comme un allié naturel de l'Angola et a insisté sur l'importance d'approfondir les liens historiques inspirés par le panafricanisme de Julius Nyerere, ancien président tanzanien et figure majeure de l'émancipation du continent.

Par ailleurs, il a souligné que ce voyage constitue également un geste de réciprocité, la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, s'étant rendue en Angola à deux reprises, dont une visite d'État au cours de laquelle elle avait invité son homologue angolais à se rendre dans son pays.

Le gouvernant a rappelé que, depuis la visite du premier président angolais, António Agostinho Neto, en 1978, aucun Chef d'État angolais ne s'était rendu en Tanzanie, malgré des contacts fréquents et la présence de délégations des deux pays.

Au cours de cette visite, des entretiens officiels sont prévus entre les deux délégations, ainsi que la signature d'instruments juridiques et un déplacement à Dodoma, la capitale politique de la Tanzanie.

Dans cette ville, João Lourenço et Samia Suluhu Hassan devraient participer à l'inauguration de la ville administrative, une initiative qui, selon Téte António, renforce la portée politique et diplomatique de ce voyage.

Coopération bilatérale

Les relations entre l'Angola et la Tanzanie s'enracinent profondément dans l'histoire de la libération africaine.

Sous la direction de Julius Nyerere, la Tanzanie s'est imposée comme l'un des principaux centres de soutien aux mouvements nationalistes luttant contre le colonialisme et défendant l'autodétermination des peuples africains.

L'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé le 25 août 1981, a établi un cadre formel pour les relations entre les deux pays.

Plus récemment, la mise en place de mécanismes de coordination bilatéraux et la tenue de sessions de la Commission mixte et de la Commission permanente de coopération ont permis d'élargir le champ des possibles et de formaliser de nouveaux engagements.

En janvier 2024, lors de la deuxième session de la Commission mixte bilatérale, qui s'est tenue à Zanzibar, l'Angola et la Tanzanie ont signé des instruments juridiques relatifs aux secteurs pétrolier et gazier et à la santé, et facilitant la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels.

En juillet 2026, la troisième session de la Commission permanente de coopération a de nouveau placé la mise en oeuvre des engagements au coeur des discussions, couvrant des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce, l'investissement, la santé, l'éducation, les sciences, les technologies et le développement.

Caractéristiques de la Tanzanie

La Tanzanie occupe une superficie d'environ 945 000 kilomètres carrés et présente une géographie marquée par des plaines côtières, des plateaux intérieurs, des montagnes, des vallées tectoniques et de grands lacs.

Le pays est bordé par le Kenya et l'Ouganda au nord ; le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à l'ouest ; et la Zambie, le Malawi et le Mozambique au sud. À l'est, il est bordé par l'océan Indien.

Avec plus de 70 millions d'habitants et une économie en croissance, le pays cherche à transformer son potentiel en développement, en investissement et en une plus grande influence régionale.

La Tanzanie est divisée en 31 régions administratives, dont 26 sont situées sur le continent et cinq dans l'archipel de Zanzibar.

Dar es Salaam est la principale ville et le centre économique du pays, tandis que Dodoma est la capitale politique, où se tiendra l'inauguration de la nouvelle ville administrative, en présence du Président de la République, João Lourenço.