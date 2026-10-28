Le tenant du titre, l'USM Alger, Al Ahly, recordman des titres africains, et le Raja Club Athletic, ancien vainqueur de la compétition, figurent parmi les principales têtes d'affiche des quinze clubs déjà qualifiés pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, dont le tirage au sort aura lieu mercredi au Caire.

Le tirage au sort se déroulera le 28 octobre au siège de la Fédération égyptienne de football, à partir de 14h00 heure locale (11h00 GMT). Les clubs connaîtront alors leurs adversaires pour la prochaine étape de la compétition.

La dernière place reste à attribuer. La qualification se jouera entre le CR Belouizdad (Algérie) et l'AS Douanes (Mauritanie) ou le Hafia FC (Guinée), dont le duel reste à départager.

Cette édition réunit des poids lourds du football continental et des outsiders ambitieux, à l'image de Durban City (Afrique du Sud) et des Red Arrows (Zambie), dont les parcours qualificatifs ont déjà été marqués par des performances notables.

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Les 16 équipes seront réparties en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale, à l'occasion de la reprise de la compétition en novembre.

À la veille du tirage au sort, retour sur l'histoire, le palmarès et les statistiques marquantes des quinze clubs déjà qualifiés, entre sacres continentaux et records à défendre ou à améliorer.

Al Ahly - Égypte

Aucun club africain ne rivalise avec le palmarès continental d'Al Ahly. Le cador égyptien abordera le tirage au sort de mercredi avec l'ambition d'enrichir encore une collection de trophées déjà exceptionnelle.

Al Ahly a remporté un record de 12 TotalEnergies CAF Ligues des Champions et soulevé la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en 2014. En comptant ses principaux titres interclubs de la CAF, hors Super Coupes, le club cairote totalise 17 sacres.

Il disputera sa troisième phase de groupes dans la compétition, après avoir remporté le trophée en 2014 et atteint les demi-finales la saison suivante.

Les Égyptiens ont validé leur qualification avec autorité face au Kitara FC (Ouganda), en s'imposant 6-1 sur l'ensemble des deux matches, dont une victoire 4-0 au Caire au retour.

Leur expérience et leur pedigree continental en font l'un des clubs les plus attendus au moment de la composition des groupes.

Al Ahli Tripoli - Libye

Al Ahli Tripoli retrouve la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2021/22, lors de laquelle le club libyen avait signé l'un de ses meilleurs parcours sur la scène continentale.

Les Libyens avaient atteint les demi-finales avant de tomber face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates.

Après une défaite lors de leur entrée en lice, Al Ahli avait enchaîné sept matches sans perdre, avec cinq victoires pour rallier le dernier carré.

Le club disputera ainsi sa troisième phase de groupes.

Sur la scène nationale, Al Ahli a remporté la Coupe de Libye la saison dernière, pour la neuvième fois de son histoire et la troisième en quatre éditions.

Sa qualification continentale a également été convaincante, avec un succès cumulé de 8-1 face aux Éthiopiens de Welwalo Adigrat, qui témoigne de son potentiel offensif.

AS FAR - Maroc

L'AS FAR aborde la phase de groupes avec un riche passé continental et une expérience récente des grands rendez-vous du football africain.

Le club marocain a atteint la finale de la Ligue des Champions de la CAF la saison dernière et avait déjà remporté la compétition reine en 1985.

Les Militaires ont également inscrit leur nom au palmarès de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, avec un sacre en 2005, avant une nouvelle finale en 2006.

Il s'agira de leur troisième participation à la phase de groupes, la première depuis 2022/23, saison au cours de laquelle ils avaient atteint les quarts de finale.

L'AS FAR a décroché son billet au terme d'une double confrontation serrée face au CO Korhogo (Côte d'Ivoire), remportée 2-1 sur l'ensemble des deux matches.

Fort de son expérience récente en Ligue des Champions, le club marocain ambitionne désormais de réaliser un nouveau parcours de premier plan en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

AS Maniema Union - RD Congo

L'AS Maniema Union retrouvera la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération pour la deuxième saison consécutive, après un exercice précédent particulièrement prometteur.

Le club congolais avait atteint les quarts de finale en 2025/26, avant d'être éliminé par le futur champion, l'USM Alger, à la règle des buts marqués à l'extérieur.

Cette sortie de justesse avait démontré sa capacité à rivaliser avec les formations les plus expérimentées du continent.

Maniema Union a fait partie des équipes les plus convaincantes lors des qualifications cette saison. Le club a battu le Kabuscorp (Angola) à deux reprises sur le score de 4-1, pour s'imposer 8-2 au cumul.

Avec huit buts inscrits sur les deux rencontres, les Congolais ont affiché une force offensive redoutable et se donnent une nouvelle occasion de viser les sommets continentaux.

AS Real Bamako - Mali

L'AS Real Bamako retrouve la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, plus de dix ans après sa dernière apparition, en 2014.

Le club malien possède une longue histoire continentale. Il avait notamment atteint la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966.

Cette performance demeure une référence dans l'histoire du club, même si ses occasions de se mesurer à l'élite africaine se sont faites plus rares ces dernières années.

Le Real Bamako a validé sa qualification après avoir éliminé l'ES Zarzis (Tunisie), sur un score cumulé de 5-3.

Une victoire 3-1 à l'extérieur à l'aller a fait la différence, avant un match nul 2-2 à domicile au retour.

Ce retour sur la scène continentale offre une nouvelle opportunité au football malien de se distinguer dans la compétition.

ASKO de Kara - Togo

ASKO de Kara disputera sa deuxième phase de groupes de la Coupe de la Confédération, qu'il retrouve pour la première fois depuis la saison 2022/23.

Le club togolais demeure le seul représentant de son pays à avoir atteint ce stade de la compétition.

Sa qualification s'est jouée au terme d'un scénario renversant face au FC Diarra (Mali).

Battue 3-2 à l'aller au Mali, l'ASKO a réagi au retour avec une victoire 1-0 au Togo. À égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres (3-3), les Togolais ont obtenu leur qualification grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur.

Cette remontée leur offre une nouvelle occasion de se mesurer aux meilleures équipes du continent.

ASKO espère faire mieux que lors de sa précédente campagne et se donner une chance de rallier les matches à élimination directe.

Azam FC - Tanzanie

Azam FC s'apprête à disputer une deuxième phase de groupes consécutive en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, avec l'ambition de capitaliser sur l'expérience acquise la saison dernière.

Le club tanzanien avait terminé troisième du groupe B en 2025/26, avec trois victoires et trois défaites, sans le moindre match nul.

Un bilan qui témoigne de sa capacité à rivaliser, mais aussi de la marge de progression nécessaire pour gagner en régularité face aux formations les plus aguerries.

Azam espère suivre les traces de ses rivaux nationaux, Young Africans et Simba SC, qui ont tous deux atteint une finale d'une compétition interclubs de la CAF.

Le club a assuré sa qualification grâce à une victoire cumulée de 2-1 face au ZED FC (Égypte).

Iddy Nado a inscrit le but décisif lors d'un succès 1-0 à domicile, après le match nul 1-1 concédé à l'aller en Égypte.

Black Bulls - Mozambique

Les Black Bulls retrouvent la phase de groupes pour la deuxième fois, après une première apparition lors de l'édition 2024/25.

Cette qualification confirme l'émergence du club parmi les principaux représentants du Mozambique sur la scène continentale.

Les Black Bulls avaient atteint la finale de la Coupe du Mozambique la saison dernière, confirmant leur compétitivité sur le plan national.

Ils ont décroché leur nouveau billet continental en éliminant Rayon Sports (Rwanda), sur un score cumulé de 4-2.

Une victoire 2-0 à l'extérieur à l'aller leur a permis de prendre une option avant un match nul 2-2 à domicile au retour, synonyme de qualification.

Forts de leur première expérience en phase de groupes, les Mozambicains tenteront désormais de franchir un nouveau cap.

CS Sfaxien - Tunisie

Le CS Sfaxien retrouve une compétition dans laquelle il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès.

Le club tunisien a remporté la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération à trois reprises, un record qu'il partage avec les Marocains de la RS Berkane.

Ses sacres remontent à 2007, 2008 et 2013. Il a également disputé la finale en 2010.

Le CSS avait auparavant remporté la Coupe de la CAF en 1998, ajoutant une autre distinction continentale à son palmarès.

Il s'apprête à disputer sa 11e phase de groupes de la Coupe de la Confédération, un record dans l'histoire de la compétition.

Cette nouvelle qualification offre aux Sfaxiens l'occasion de décrocher une quatrième couronne et de s'installer seuls au sommet du palmarès.

Durban City - Afrique du Sud

Durban City s'apprête à vivre une première historique avec sa toute première participation à la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, qui marque également ses débuts dans les compétitions interclubs africaines.

Le club sud-africain a obtenu son billet après avoir remporté la coupe nationale la saison dernière, alors qu'il disputait sa première saison dans l'élite du football sud-africain.

Ses débuts sur la scène continentale sont déjà remarqués : Durban City a remporté ses quatre matches de qualification.

Le club a validé son accession à la phase de groupes avec un succès sans appel face à l'AS Port Louis 2000 (Maurice), battu 6-1 sur l'ensemble des deux rencontres.

Cette qualification représente également un jalon pour le football sud-africain.

Durban City devient le 11e club différent du pays à atteindre la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, un record qu'aucune autre nation n'égale.

Primeiro de Agosto - Angola

Primeiro de Agosto retrouve la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération pour la première fois depuis 2009, mettant fin à une longue absence à ce stade de la compétition.

Le club angolais y effectuera sa deuxième apparition.

Lors de sa précédente campagne, Primeiro de Agosto avait manqué de peu la qualification pour les matches à élimination directe, terminant à un point seulement du seuil qualificatif.

Depuis, les Angolais avaient enchaîné les désillusions au tour préliminaire, avec six éliminations consécutives dès les qualifications.

Cette série a pris fin cette saison grâce à une victoire cumulée de 3-1 face au DC Virunga (RD Congo).

Primeiro de Agosto s'est imposé 2-1 à l'extérieur à l'aller, avant de confirmer son retour dans le top 16 continental avec un succès 1-0 à domicile.

Raja Club Athletic - Maroc

Le Raja Club Athletic retrouve la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération avec un palmarès qui témoigne de sa réussite dans les grandes compétitions interclubs africaines.

Le club marocain a été sacré champion d'Afrique à trois reprises, en 1989, 1997 et 1999, dans la compétition reine des clubs du continent.

Il a également remporté la Coupe de la Confédération à deux reprises, en 2018 et en 2020/21.

En ajoutant ses victoires en Super Coupe de la CAF, le Raja totalise huit titres continentaux.

Il disputera sa quatrième phase de groupes dans cette compétition.

Sa précédente campagne à ce niveau s'était achevée par un sacre en 2021, après une victoire 2-1 face à la JS Kabylie (Algérie) lors d'une finale disputée sur un seul match.

Le Raja visera désormais un troisième titre en Coupe de la Confédération, avec l'ambition de renforcer encore sa place parmi les clubs les plus titrés d'Afrique.

Red Arrows - Zambie

Les Red Arrows vont découvrir la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération après avoir signé l'une des plus grosses surprises des tours préliminaires.

Le club zambien a éliminé les Sud-Africains de Kaizer Chiefs au terme d'une double confrontation à suspense au deuxième tour préliminaire.

Vainqueurs 1-0 à domicile à l'aller, les Red Arrows se sont inclinés sur le même score à Durban au retour, poussant les deux équipes à la séance de tirs au but.

Les Zambiens se sont imposés 3-2 dans cet exercice pour valider une qualification historique et mettre un terme au parcours continental des Chiefs.

Cette performance fait suite à leur victoire en Coupe de Zambie 2025/26, qui leur avait ouvert les portes de la compétition.

Le tirage au sort de mercredi leur permettra de découvrir les adversaires à battre pour prolonger cette aventure déjà remarquable.

Singida Black Stars - Tanzanie

Les Singida Black Stars retrouvent la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération pour la deuxième saison consécutive, poursuivant leur progression sur la scène interclubs africaine.

Le club tanzanien avait terminé quatrième du championnat national la saison dernière et confirme une nouvelle fois sa capacité à s'illustrer au-delà de ses frontières.

Il a décroché sa qualification face à Tusker FC (Kenya), avec une victoire 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres.

Un succès 1-0 à l'extérieur lors du match aller a placé Singida en position favorable, avant un nul 1-1 à domicile au retour, suffisant pour assurer sa qualification.

Forts de l'expérience acquise lors de leur première campagne en phase de groupes la saison dernière, les Tanzaniens espèrent franchir un nouveau palier et se hisser en phase à élimination directe.

Leur qualification permet également à la Tanzanie de compter deux représentants dans la compétition, aux côtés d'Azam FC.

USM Alger - Algérie

Tenant du titre, l'USM Alger abordera le tirage au sort de mercredi avec l'ambition de remporter une troisième Coupe de la Confédération en quatre saisons.

Le club algérien avait décroché sa première couronne en 2022/23, en dominant Young Africans (Tanzanie) en finale. Ce sacre avait mis fin à une série de trois finales perdues par des clubs algériens dans la compétition.

Les Usmistes ont retrouvé les sommets la saison dernière en s'imposant face au Zamalek (Égypte) aux tirs au but, pour décrocher un deuxième titre.

L'USM Alger était restée invaincue durant la phase de groupes de cette campagne victorieuse, confirmant son statut parmi les équipes les plus redoutables du tournoi.

Le club avait également enchaîné sept matches sans défaite, toutes phases confondues, avant de s'incliner lors du quart de finale aller face à l'AS Maniema Union (RD Congo). Il avait finalement renversé la situation pour se qualifier à la règle des buts marqués à l'extérieur.

Son bilan à domicile en phase de groupes est particulièrement impressionnant.

L'USM Alger n'a jamais perdu un match de groupe à domicile en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, avec 13 victoires et deux matches nuls en 15 rencontres.

Le tenant du titre a déjà assuré sa place pour la prochaine phase après le retrait des Panthers FC (Guinée équatoriale) de leur confrontation qualificative.