Afrique: Quatre anciens internationaux désignés assistants des tirages au sort interclubs

La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé la désignation de quatre anciens internationaux africains, Alain Traoré (Burkina Faso), Mudather Eltaieb (Soudan), Oussama Darragi (Tunisie) et Achille Emana (Cameroun), en qualité d'assistants des tirages au sort de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, prévus ce mercredi 28 octobre au Caire, en Égypte.

Les tirages au sort se dérouleront au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), selon le programme suivant. Ils seront retransmis en direct sur les plateformes digitales officielles de la CAF, notamment sur CAF TV.

TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération : 14h00, heure du Caire (11h00 GMT)

14h00, heure du Caire (11h00 GMT) TotalEnergies CAF Ligue des Champions : 15h00, heure du Caire (12h00 GMT)

L'ancien international burkinabè Alain Traoré et l'icône du football soudanais Mudather Eltaieb assisteront au tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération. De leur côté, l'ancien international tunisien Oussama Darragi et la légende camerounaise Achille Emana prendront part à celui de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

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Les cérémonies seront conduites par Khaled Nassar, de la CAF, tandis que le journaliste sportif ougandais Andrew Kabuura en assurera la présentation en qualité de maître de cérémonie.

Présentation des assistants des tirages au sort

ALAIN TRAORÉ (BURKINA FASO) - TOTALENERGIES CAF COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Alain Traoré figure parmi les anciens internationaux burkinabè les plus accomplis. Il faisait partie de la sélection du Burkina Faso qui a atteint la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2013, disputée en Afrique du Sud.

Reconnu pour sa qualité technique, sa créativité et la puissance de son pied gauche, il a connu une carrière professionnelle remarquable, marquée notamment par ses passages dans les clubs français de l'AJ Auxerre, du FC Lorient et de l'AS Monaco.

Il s'est également illustré sur la scène interclubs africaine avec la RS Berkane, au Maroc, contribuant au sacre du club en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en 2020. Son expérience continentale lui confère un lien particulier avec la compétition dont il accompagnera le tirage au sort de la phase de groupes.

MUDATHER ELTAIEB (SOUDAN) - TOTALENERGIES CAF COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Surnommé Mudather Karika, Mudather Eltaieb est un ancien attaquant international soudanais qui s'est imposé comme une figure incontournable du football de son pays grâce à ses performances avec Al Hilal Omdurman.

Réputé pour son sens du but et ses déplacements offensifs, il a représenté le Soudan en TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations. Il a notamment joué un rôle important dans le parcours de sa sélection lors de l'édition 2012, inscrivant deux buts alors que le Soudan atteignait les quarts de finale.

Fort d'une solide expérience du football interclubs africain, notamment avec Al Hilal, il incarne pleinement l'héritage footballistique du continent à l'occasion du tirage au sort de mercredi.

OUSSAMA DARRAGI (TUNISIE) - TOTALENERGIES CAF LIGUE DES CHAMPIONS

Ancien international tunisien, Oussama Darragi compte parmi les milieux offensifs les plus marquants de sa génération en Tunisie.

L'ancien meneur de jeu de l'Espérance Sportive de Tunis a joué un rôle déterminant dans le sacre du club en TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2011. Les Sang et Or avaient alors pris le meilleur sur le Wydad Athletic Club, du Maroc, en finale.

Ses prestations remarquables au cours de cette campagne lui ont valu le titre de Joueur Africain de l'année basé en Afrique, décerné par la CAF en 2011.

Oussama Darragi a également évolué dans plusieurs clubs, dont le FC Sion, en Suisse, et le Club Africain, en Tunisie, enrichissant un parcours marqué par des expériences nationales, continentales et internationales.

ACHILLE EMANA (CAMEROUN) - TOTALENERGIES CAF LIGUE DES CHAMPIONS

Ancien milieu de terrain international camerounais, Achille Emana a représenté les Lions Indomptables à la Coupe du Monde de la FIFA 2010, en Afrique du Sud, ainsi qu'à plusieurs éditions de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations.

Il faisait partie de la sélection camerounaise finaliste de la CAN 2008, au Ghana, où les Lions Indomptables s'étaient inclinés face à l'Égypte.

Achille Emana a également connu une carrière européenne réussie, notamment au Toulouse FC, en France, et au Real Betis, en Espagne, avant de poursuivre son parcours professionnel en Arabie saoudite et dans d'autres championnats.

Son expérience internationale et son parcours sur plusieurs continents viennent renforcer le prestige du quatuor de personnalités du football africain retenues pour les cérémonies de mercredi.

Seize clubs en lice dans chaque compétition

Seize clubs ont validé leur qualification pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions. En TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, 15 équipes ont pour l'heure décroché leur billet, tandis qu'une dernière place reste à attribuer.

Dans chacune des deux compétitions, les 16 clubs seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.

Le coup d'envoi de la phase de groupes des deux compétitions est prévu en novembre 2026.