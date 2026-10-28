Afrique: La CAF organise un séminaire à l'intention des clubs au Caire pour préparer la phase de groupes des compétitions interclubs 2026/27

· La CAF réunira les représentants des clubs qualifiés pour la phase de groupes des compétitions interclubs

· Ce séminaire de deux jours portera notamment sur les règlements des compétitions, l'arbitrage, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), les obligations commerciales et les opérations médias

· Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la CAF de renforcer le professionnalisme et les standards opérationnels du football africain

La Confédération Africaine de Football (CAF) organisera cette semaine un séminaire de deux jours à l'intention des clubs qualifiés pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27.

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Prévu les jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026 au Caire, en Égypte, ce séminaire réunira les représentants des clubs autour des principales exigences techniques, administratives et opérationnelles à maîtriser avant le lancement des compétitions continentales.

Cette rencontre se tiendra au lendemain du tirage au sort de la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF, prévu le mercredi 28 octobre 2026 au siège de la Fédération Égyptienne de Football, au Caire. Les 16 clubs qualifiés pour chacune des deux compétitions y découvriront leurs adversaires.

Les échanges porteront notamment sur les règlements des compétitions, l'organisation des matches, l'arbitrage, les procédures liées à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), les exigences en matière de lutte contre le dopage ainsi que les responsabilités des clubs.

Les participants bénéficieront également de sessions consacrées aux règlements commerciaux, à la production télévisuelle, aux activités numériques et aux opérations médias, ainsi qu'à la sûreté et à la sécurité des stades, aux questions disciplinaires et au football professionnel.

Ces sessions offriront aux dirigeants des clubs l'occasion d'échanger directement avec les départements concernés de la CAF, de clarifier les procédures applicables et de renforcer la coordination en amont de la phase de groupes.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus de la CAF, sous la direction de son président, Dr Patrice Motsepe, pour améliorer le professionnalisme, les standards opérationnels et la viabilité financière du football interclubs africain.

La CAF a accru son investissement financier dans les deux compétitions. Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions recevra une prime record de 6 millions dollars, tandis que le champion de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération empochera 4 millions dollars.

La CAF accordera également 100 000 dollars aux clubs éliminés lors des tours préliminaires afin de contribuer à leurs frais de déplacement et autres dépenses logistiques, renforçant ainsi son soutien aux équipes engagées dans les compétitions continentales.

Cette augmentation du soutien financier s'inscrit dans la stratégie globale de la CAF visant à renforcer la compétitivité de ses compétitions interclubs, à consolider la viabilité financière des clubs africains et à élargir les opportunités offertes aux équipes à travers le continent.

La phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et celle de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération réuniront chacune 16 clubs répartis en quatre groupes de quatre équipes. Les premières rencontres sont programmées du 27 au 29 novembre 2026.