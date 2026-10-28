Le décor est planté pour le tirage au sort de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2026/27. Seize clubs issus de tout le continent s'apprêtent à découvrir leurs adversaires ce mercredi 28 octobre, au Caire, en Égypte.

Prévu à 15h00, heure du Caire (12h00 GMT), au siège de la Fédération Égyptienne de Football, le tirage réunira d'anciens champions d'Afrique, des habitués de la compétition et des clubs ambitieux désireux de se faire une place parmi l'élite du football continental.

L'élimination du tenant du titre, Mamelodi Sundowns, par le club angolais de Wiliete SC constitue l'un des principaux faits marquants de cette campagne de qualification. Ce dernier découvrira la phase de groupes pour la première fois de son histoire.

Quadruple vainqueur de l'épreuve, l'Espérance Sportive de Tunis, le Zamalek SC, quintuple champion d'Afrique, et le MC Alger, ancien lauréat, figurent parmi les poids lourds de retour dans la compétition. La Tanzanie comptera également deux représentants avec Simba SC et Young Africans.

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Les 16 clubs seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale, à la reprise de la compétition en novembre.

À l'approche du tirage au sort, retour sur les palmarès, les performances et les statistiques marquantes des 16 clubs engagés, entre héritage continental et ambitions pour cette nouvelle campagne.

Al Hilal Omdurman - Soudan

Le cador soudanais Al Hilal Omdurman retrouvera la phase de groupes pour la huitième saison consécutive, prolongeant ainsi l'une des séries de participations en cours les plus longues de la compétition.

Finaliste à deux reprises, en 1987 et 1992, le club disputera sa 15e phase de groupes au total.

Quart-de-finaliste la saison dernière, Al Hilal espère franchir un nouveau cap et poursuivre sa quête d'un premier sacre continental.

Lors des tours préliminaires, le club soudanais a éliminé Aigle Noir, du Burundi, puis Sidama Bunna, d'Éthiopie, sans encaisser le moindre but sur l'ensemble de ses deux confrontations.

Club Africain - Tunisie

Le Club Africain retrouve la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2018/19, après avoir éliminé le TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique, sur un score cumulé de 2-1.

Le club tunisien avait marqué l'histoire en 1991 en devenant le premier représentant de son pays à remporter la plus prestigieuse compétition interclubs africaine.

Il s'agira de sa troisième participation à la phase de groupes dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, après avoir également pris part à la première édition en 1997.

Malgré son riche passé continental, le Club Africain n'a encore jamais dépassé le stade des groupes dans le format actuel de la compétition.

Le club aborde ce rendez-vous après une saison nationale réussie, marquée par la fin de onze années d'attente pour le titre de champion de Tunisie, décroché pour la première fois depuis 2014/15.

Colombe Sportive - Cameroun

Champion du Cameroun, Colombe Sportive découvrira la phase de groupes, devenant seulement le troisième club camerounais à atteindre ce stade de la compétition dans son format moderne, après le Canon de Yaoundé et Coton Sport.

Une étape majeure pour le club, qui ne disputera que sa deuxième campagne dans la plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines.

Colombe s'est imposé comme une nouvelle force du football camerounais, avec deux titres de champion consécutifs en 2024/25 et 2025/26.

Pour rejoindre la phase de groupes, le club a d'abord éliminé le Stade Malien, du Mali, aux tirs au but lors du premier tour préliminaire, avant de signer une victoire convaincante face à Teungueth FC, du Sénégal, sur un score cumulé de 3-0.

Cette qualification offre au Cameroun une nouvelle occasion de retrouver une place de choix parmi les grandes équipes du continent.

Espérance Sportive de Tunis - Tunisie

Peu de clubs engagés dans le tirage de mercredi peuvent rivaliser avec l'expérience continentale de l'Espérance Sportive de Tunis.

Le géant tunisien compte quatre sacres africains et neuf finales continentales à son actif, ce qui en fait l'un des clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition.

L'Espérance a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1994, avant de soulever le trophée de la Ligue des Champions en 2011, 2018 et 2018/19.

Le club disputera sa 25e phase de groupes, la 11e consécutive. Il a franchi ce cap lors de chacune de ses dix précédentes campagnes.

Le quadruple champion d'Afrique a également atteint la finale en 2023/24.

Sa qualification cette saison n'a toutefois pas été de tout repos. Les Tunisiens ont dû attendre la séance des tirs au but pour venir à bout du Swehly SC, de Libye, après un match nul 1-1 sur l'ensemble des deux rencontres.

FC Nouadhibou - Mauritanie

Le FC Nouadhibou disputera sa deuxième phase de groupes, après une première apparition lors de la saison 2023/24.

Le club reste le seul représentant mauritanien à avoir atteint ce stade de la Ligue des Champions dans son format moderne, soulignant son importance dans les ambitions continentales du pays.

Sa qualification a été obtenue au terme d'un retournement de situation face au FC San Pedro, de Côte d'Ivoire.

Battus 2-1 à l'aller, les Mauritaniens ont renversé la situation grâce à une victoire 2-0 à domicile, pour s'imposer 3-2 sur l'ensemble des deux matches. Ils avaient auparavant éliminé les Ougandais de Vipers SC aux tirs au but.

Quatorze fois champion de Mauritanie, le FC Nouadhibou tentera désormais de faire mieux que lors de sa précédente campagne, avec notamment l'ambition de décrocher sa première victoire à l'extérieur à ce niveau.

Horoya AC - Guinée

Horoya AC retrouve la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2021/22, mettant ainsi fin à son absence à ce stade de la compétition.

Le club guinéen s'apprête à disputer sa cinquième phase de groupes. Il avait notamment atteint les quarts de finale en 2018 et en 2018/19.

La possibilité de renouer avec ce parcours constituera l'un des enjeux à suivre à l'issue du tirage au sort.

Horoya a décroché sa qualification au terme d'une confrontation tendue face à Al Merriekh, du Soudan. Les Guinéens se sont imposés aux tirs au but après un match nul 1-1 sur l'ensemble des deux rencontres du dernier tour qualificatif.

MAS de Fès - Maroc

Le MAS de Fès disputera pour la première fois la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF dans son format moderne, ajoutant un nouveau représentant marocain à l'histoire de la compétition.

Le club devient la septième équipe marocaine à atteindre ce stade, après avoir participé à l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions en 1984 et 1986.

Son retour au premier plan continental fait suite à une saison nationale marquée par un événement majeur : son premier titre de champion du Maroc depuis 1985.

Le MAS a validé son billet au terme d'une confrontation spectaculaire face à l'ASEC Mimosas, de Côte d'Ivoire.

Accrochés à domicile (1-1), les Marocains ont décroché une victoire 2-1 à Abidjan pour se qualifier sur un score cumulé de 3-2.

Une nouvelle étape dans le renouveau du club fassi.

MC Alger - Algérie

Le MC Alger aborde cette phase de groupes avec l'histoire en ligne de mire, alors que le club se rapproche du 50e anniversaire de son plus grand sacre continental.

Le club algérien avait remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1976, en dominant le Hafia FC, de Guinée, en finale. Il ambitionne désormais d'ajouter un nouveau titre africain à son palmarès.

Il s'agira de sa sixième participation à la phase de groupes dans le format moderne de la compétition.

Le MC Alger avait atteint les quarts de finale en 2024/25, avant de quitter la compétition dès la phase de groupes la saison dernière.

Cette fois, sa qualification a nécessité l'un des retournements de situation les plus remarquables des tours préliminaires.

Battus 2-0 à l'extérieur par les Nigérians de Rangers International, les Algérois ont inscrit trois buts sans réponse au match retour, à Alger, pour s'imposer 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres.

Orlando Pirates - Afrique du Sud

Orlando Pirates portera les espoirs sud-africains lors de la phase de groupes, après l'élimination surprise du tenant du titre, Mamelodi Sundowns.

Sacrés champions d'Afrique en 1995, les géants de Soweto ont également disputé la finale de la Ligue des Champions en 2013.

Le club sud-africain prendra part à sa sixième phase de groupes, la première depuis la saison 2024/25.

Orlando Pirates retrouve la scène continentale avec le statut de champion d'Afrique du Sud, après avoir décroché son premier titre national depuis la saison 2011/12 lors du précédent exercice.

Son parcours qualificatif a été marqué par des victoires face à des adversaires mauricien et namibien. Le club a remporté trois de ses quatre matches des tours préliminaires.

Il a conclu sa campagne par un succès sans appel face à African Stars, de Namibie, sur un score cumulé de 5-0.

Petro Atlético - Angola

Petro Atlético disputera sa huitième phase de groupes, confortant son statut de club angolais le plus régulièrement présent à ce stade de la compétition.

Le club a déjà atteint les demi-finales en 2001 et en 2021/22. Il espère désormais renouer avec un parcours de premier plan.

Cette édition revêt une importance particulière pour le football angolais, puisque Petro et Wiliete SC offriront au pays deux représentants en phase de groupes.

Il s'agit seulement de la deuxième fois que l'Angola place deux clubs à ce stade, après la saison 2021/22, lorsque Petro et Sagrada Esperança s'étaient tous deux qualifiés.

Petro a validé son billet au terme d'un retournement de situation spectaculaire face à Scottland FC, du Zimbabwe. Après une défaite 2-0 à l'aller, les Angolais ont renversé la situation à domicile grâce à une victoire 3-0, pour s'imposer 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres.

Pyramids FC - Égypte

Pyramids FC aborde ce tirage au sort avec le statut de l'une des forces montantes du football africain.

Le club égyptien a remporté la Ligue des Champions CAF en 2024/25, dès sa deuxième participation à la phase de groupes.

Il s'apprête désormais à disputer sa quatrième phase de groupes consécutive.

Ce sacre continental a fait de Pyramids le quatrième club égyptien à remporter la compétition, et le troisième dans l'ère moderne de la Ligue des Champions.

Le club s'est également constitué un palmarès remarquable ces dernières saisons, avec des trophées remportés lors de chacun des trois derniers exercices, dont la Super Coupe de la CAF en 2025.

Pyramids s'appuie aussi sur une solide dynamique à domicile en compétitions continentales, avec seulement deux défaites à domicile en Ligue des Champions, tous tours confondus.

Lors de sa campagne victorieuse en 2024/25, le club égyptien avait remporté ses huit rencontres à domicile.

Pyramids se présente au tirage après avoir remporté ses douze premiers matches officiels de la saison, une série qui confirme ses ambitions de conquérir une nouvelle couronne africaine.

RS Berkane - Maroc

La RS Berkane s'est rapidement imposée parmi les clubs les plus compétitifs du continent, portée par ses récents succès qui ont confirmé son statut de grande force du football africain.

Le club marocain a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2025/26, où il s'est incliné sur un score cumulé de 2-1 face à son rival national, l'AS FAR, au terme d'un parcours remarquable.

Berkane retrouve la phase de groupes avec l'ambition de poursuivre sa quête du plus prestigieux trophée interclubs africain.

Le club a déjà connu de nombreux succès en Coupe de la Confédération CAF, qu'il a remportée à trois reprises, en 2019/20, 2021/22 et 2024/25.

Il a également soulevé la Super Coupe de la CAF en 2025.

La RS Berkane a validé sa qualification cette saison avec une victoire maîtrisée face à Star Sport Academy, de Sierra Leone, sur un score cumulé de 3-0.

Simba SC - Tanzanie

Simba SC disputera sa septième phase de groupes de la Ligue des Champions, un record pour un club tanzanien.

Le géant de Dar es Salaam possède une longue histoire sur la scène continentale. Il est devenu le premier club tanzanien à atteindre une finale interclubs de la CAF en terminant finaliste de la Coupe de la CAF en 1993.

Plus récemment, Simba a disputé la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2024/25, terminant une nouvelle fois à la deuxième place.

Ses meilleures performances dans le format moderne de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions se traduisent par quatre qualifications en quarts de finale, en 2018/19, 2020/21, 2022/23 et 2023/24.

Simba a figuré parmi les équipes les plus convaincantes des tours qualificatifs, en surclassant le 15 de Agosto, de Guinée équatoriale, sur un score cumulé de 9-1.

Cette démonstration offensive confirme les ambitions du club, qui entend franchir pour la première fois le cap des quarts de finale dans le format moderne de la compétition.

Wiliete SC - Angola

Wiliete SC sera l'un des clubs les plus attendus lors du tirage au sort, après avoir signé la plus grande surprise des tours qualificatifs.

Le club angolais a éliminé le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, en tenant en échec le géant sud-africain à Pretoria (1-1), après un match aller sans but en Angola.

Wiliete s'est qualifié grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur, mettant un terme prématuré à la défense du titre des Sundowns.

Cette performance est d'autant plus remarquable que le club ne dispute que sa deuxième campagne en Ligue des Champions.

Éliminé dès le premier tour préliminaire par Young Africans, de Tanzanie, la saison dernière, Wiliete a cette fois décroché sa toute première qualification pour la phase de groupes.

Le club reste invaincu dans la compétition cette saison, avec deux victoires et deux matches nuls, tout en ayant signé trois clean sheets.

Young Africans - Tanzanie

Young Africans disputera sa cinquième phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, confirmant la progression constante du club sur la scène continentale.

Le champion de Tanzanie avait été le premier club de son pays à atteindre la phase de groupes, en 1998. Il retrouvera désormais ce stade de la compétition pour la quatrième saison consécutive.

Young Africans avait atteint les quarts de finale en 2024/25, tandis que sa qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération CAF en 2022/23 reste l'un des grands faits d'armes de son histoire continentale.

Le club a décroché son billet pour cette nouvelle phase de groupes avec autorité, en dominant le CFFA, de Madagascar, sur un score cumulé de 8-1.

Cette qualification convaincante permet à la Tanzanie de compter une nouvelle fois deux représentants dans la compétition, aux côtés de son rival national, Simba SC.

Zamalek SC - Égypte

Quintuple champion d'Afrique, le Zamalek retrouve la phase de groupes de la Ligue des Champions après trois saisons d'absence. Le géant égyptien espère renouer avec les succès continentaux qui ont fait de lui l'un des clubs les plus titrés d'Afrique.

Le Zamalek a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1984, 1986, 1993 et 1996, avant de décrocher son cinquième sacre dans l'ère moderne de la Ligue des Champions en 2002.

Ce dernier titre avait été obtenu grâce à une victoire sur un score cumulé de 1-0 face au Raja Casablanca, du Maroc, en finale.

Le club du Caire compte 13 trophées de la CAF dans les différentes compétitions continentales, dont la Super Coupe de la CAF.

Le Zamalek disputera sa 14e phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, soit le deuxième meilleur total parmi les clubs égyptiens, derrière Al Ahly.

Absent à ce stade depuis la saison 2022/23, le club a retrouvé la compétition en remportant ses quatre matches des tours préliminaires.

Cette qualification lui offre une nouvelle occasion de mettre fin à une longue attente et de décrocher une sixième couronne africaine.