Ile Maurice: Jimmy Gassel, le métissage au coeur de son univers musical

Avec son album Métissage, dont le morceau Angela, en collaboration avec Zulu, est déjà disponible en ligne, Jimmy Gassel poursuit son exploration musicale. Producteur, DJ et organisateur d'événements, il revient sur son parcours, ses débuts et ses ambitions ce soir dans Nou Lar Nou Lamizik.

Derrière Jimmy Gassel se dessine un parcours où la musique ne se limite pas à une seule fonction. Entre production, mixage et organisation d'événements, il multiplie les casquettes pour faire vivre sa passion et contribuer à la scène musicale locale.

Avec le lancement de son album Métissage, l'artiste ouvre un nouveau chapitre de son parcours. Le projet porte une identité musicale qui mise sur les rencontres et les influences. Parmi les titres proposés figure Angela, réalisé en collaboration avec Zulu et désormais disponible en ligne. Une sortie qui permet au public de découvrir une nouvelle facette de son univers artistique.

Mais Jimmy Gassel ne se résume pas à son rôle d'artiste. Producteur, il participe à la création musicale en travaillant sur les sons et les arrangements. DJ, il entretient un lien direct avec le public, au rythme des platines et des ambiances. Organisateur, il contribue également à la mise en place d'événements qui offrent une place à la musique et aux artistes.

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Comment a-t-il fait ses premiers pas dans cet univers ? Quelles expériences ont façonné son parcours ? Et comment parvient-il à concilier ses différentes activités tout en développant ses propres projets musicaux ?