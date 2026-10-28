Afrique: Football scolaire - La CAF poursuit ses investissements avec une quatrième remise de prix en Égypte

· Un terrain de football inauguré à l'école préparatoire de Sawada, dans le gouvernorat d'Al-Sharqiya

· Cette quatrième cérémonie de remise s'inscrit dans la continuité des initiatives menées en Éthiopie, au Soudan du Sud et en Afrique du Sud

· Les cérémonies de remise des dotations du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF sont soutenues par la Fondation Motsepe

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La Confédération Africaine de Football (CAF) poursuit ses investissements dans le football scolaire avec la remise officielle d'un nouveau terrain de football à l'école préparatoire de Sawada, située dans le gouvernorat d'Al-Sharqiya, à proximité du Caire, en Égypte.

Cette initiative constitue la quatrième remise d'infrastructures organisée dans le cadre du programme du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, après les cérémonies tenues en Éthiopie, au Soudan du Sud et en Afrique du Sud.

Le financement de ces projets s'inscrit dans le cadre du soutien de la Fondation Motsepe, qui a fait don de 10 millions de dollars américains au Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF.

À travers ce programme, la CAF entend faire bénéficier les communautés des retombées de la compétition au-delà des terrains, en améliorant les infrastructures sportives des établissements scolaires et en multipliant les opportunités offertes aux jeunes.

Le nouveau terrain de l'école préparatoire de Sawada permettra aux élèves de disposer d'un espace dédié à la pratique du football, au développement de leurs compétences et à la participation à des activités sportives encadrées.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de membres du personnel de la CAF et de représentants de la Fédération Égyptienne de Football (EFA).

À cette occasion, la Directrice des Associations Membres de la CAF, Sarah Mukuna, a déclaré :

« Le programme du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF reflète la vision du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui ambitionne de faire du football africain un modèle autonome et compétitif à l'échelle mondiale. En investissant dans les infrastructures scolaires et en offrant de meilleures perspectives aux jeunes joueurs, nous renforçons les fondations de notre football et permettons à davantage d'enfants de pratiquer ce sport au sein de leurs communautés. Ces projets jouent un rôle essentiel pour faire perdurer l'impact du Championnat bien au-delà du coup de sifflet final. »

À travers le Championnat Africain de Football Scolaire, la CAF poursuit son engagement en faveur de la formation des jeunes talents et du développement du football en milieu scolaire, tout en contribuant au renforcement des infrastructures nécessaires pour permettre à un plus grand nombre de filles et de garçons de pratiquer ce sport.