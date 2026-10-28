Ethiopie: Le pays prend la livraison de 12 avions de chasse Su-35 et s'apprête à recevoir des systèmes de défense aérienne S-400 - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que le pays avait pris livraison de ses 12 premiers avions de chasse Su-35 de génération 4++ et qu'il s'apprêtait à recevoir quatre batteries de systèmes de défense aérienne S-400.

Le Premier ministre a qualifié cette avancée d'étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses capacités en matière de défense et de sécurité nationales.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que les efforts globaux de l'Éthiopie visant à garantir durablement la paix et la sécurité avaient franchi une nouvelle étape.

Il a ajouté que la préparation croissante des forces de défense du pays renforçait sa capacité à dissuader toute agression potentielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aujourd'hui, conformément à l'accord que nous avions conclu précédemment avec le gouvernement russe, nous avons pris livraison des douze premiers avions de combat Su-35 de génération 4++ », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie recevrait également quatre batteries du système de défense aérienne S-400.

Le Premier ministre Abiy a remercié le président russe Vladimir Poutine d'avoir facilité la livraison des avions de chasse avec un an d'avance par rapport au calendrier convenu.

Il a déclaré que cette acquisition plaçait l'Éthiopie à l'avant-garde des pays d'Afrique subsaharienne en matière d'équipement en avions de chasse de pointe.

Le Premier ministre a ajouté que cette avancée renforçait encore davantage la souveraineté de l'Éthiopie et améliorait ses capacités de défense, permettant ainsi au pays de poursuivre ses objectifs en matière de sécurité nationale tout en contribuant à la stabilité régionale.

Cette annonce intervient alors que le Premier ministre Abiy arrive à Moscou, en Russie, pour participer au troisième sommet Russie-Afrique, ce qui offre l'occasion de renforcer la collaboration de l'Éthiopie avec la Russie et d'autres pays africains.

Le Premier ministre a qualifié cette acquisition de coup de pouce significatif pour la sécurité collective de l'Éthiopie et pour ses efforts à long terme visant à préserver la souveraineté nationale et la paix régionale.