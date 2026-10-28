Congo-Kinshasa: CAF 2026-2027 - Maniema Union dans le groupe C avec Singida et Red Arrows

L'AS Maniema Union de Kindu connaît ses adversaires pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF 2026-2027. À l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi 28 octobre au Caire, en Égypte, le club congolais a été placé dans le groupe C, aux côtés de deux équipes déjà identifiées et d'un quatrième adversaire qui reste à déterminer à l'issue du tour préliminaire.

Seul représentant de la République démocratique du Congo en phase de groupes de cette compétition, Maniema Union affrontera les Tanzaniens de Singida Black Stars et les Zambiens de Red Arrows FC. Le quatrième adversaire sera issu du tour préliminaire, parmi les équipes désignées lors du tirage sous l'appellation CRB/ASDMTN/HFC/CUB.

Le club de Kindu avait été éliminé en quarts de finale lors de la précédente édition. Pour cette nouvelle campagne africaine, il s'est fixé l'objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition.

Les autres groupes

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Le tirage a également réparti les autres équipes qualifiées dans trois groupes.

Le groupe A réunit le Raja Casablanca du Maroc, Al Ahly FC d'Égypte, l'ASKO de Kara et Primeiro de Agosto d'Angola.

Dans le groupe B figurent l'AS FAR du Maroc, Azam FC de Tanzanie, Al Ahly Tripoli de Libye et Durban City FC d'Afrique du Sud.

Le groupe D est composé de l'USM Alger d'Algérie, du CS Sfaxien de Tunisie, des Black Bulls du Mozambique et du Real de Bamako du Mali.

Une phase de groupes de novembre à janvier

La phase de groupes se disputera entre novembre 2026 et janvier 2027. La première journée est programmée du 27 au 29 novembre, tandis que la sixième et dernière journée aura lieu du 22 au 24 janvier.