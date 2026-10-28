Congo-Kinshasa: En Sicile, Raïssa Malu plaide pour des investissements conjoints dans l'éducation et l'énergie au pays

La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu, a plaidé pour des investissements simultanés dans l'éducation et l'énergie lors de la conférence AGORA, tenue les 26 et 27 octobre en Sicile, en Italie. Elle estime que l'accès à l'électricité est essentiel à l'amélioration des conditions d'apprentissage en République démocratique du Congo (RDC).

Intervenant devant des décideurs et des experts, la ministre a rappelé l'ampleur du système éducatif congolais, qui compte près de 30 millions d'élèves répartis dans environ 124 000 établissements scolaires à travers le pays.

L'électricité au service de l'apprentissage

La ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les investissements dans le secteur énergétique afin de soutenir les efforts engagés dans l'éducation.

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Selon elle, l'accès à l'électricité permet notamment d'améliorer les conditions d'apprentissage, de faciliter l'utilisation des outils numériques et de renforcer les capacités des établissements scolaires.

Elle a soutenu que le développement du système éducatif et l'expansion de l'accès à l'énergie doivent être envisagés comme des enjeux étroitement liés pour favoriser le progrès économique et social de la RDC.

La conférence AGORA s'est tenue dans le cadre de l'initiative Mission 300, sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux, dont le Groupe de la Banque mondiale, la Banque d'Italie et le ministère italien de l'Économie et des Finances.

Cette rencontre a réuni des décideurs et experts autour des questions liées au développement, à l'énergie et à l'éducation sur le continent africain.