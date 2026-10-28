Cote d'Ivoire: Bingerville - L'Ong Coeur Médical offre des soins gratuits à 150 personnes

L'Ong Coeur Médical a organisé, les 23 et 24 octobre 2026, à Bingerville, une campagne de consultations médicales gratuites au profit des populations vulnérables.

Au terme de cette initiative solidaire, près de 150 personnes ont bénéficié de dépistages, de consultations et de dons de médicaments destinés à améliorer leur accès aux soins de santé.

Pour cette opération, une équipe composée de médecins, de pharmaciens, de sages-femmes et d'infirmiers a été mobilisée afin d'assurer une prise en charge gratuite des bénéficiaires. Les consultations ont porté principalement sur le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, à travers la mesure de la tension artérielle et le contrôle de la glycémie. Les patients souffrant d'autres pathologies ont également reçu des consultations médicales adaptées ainsi que des médicaments en fonction de leurs besoins.

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Superviseur général de l'activité, Dr Édouard Ahnoux s'est félicité des résultats enregistrés lors de cette première campagne, tout en mettant en lumière l'ampleur des besoins sanitaires au sein des populations les plus fragiles. « Nous avons pu dépister gratuitement environ 150 personnes en deux jours. Celles qui présentaient d'autres pathologies ont également eu accès à un médecin et à des dons de médicaments », a-t-il indiqué.

Selon lui, l'affluence constatée tout au long de l'opération révèle les difficultés persistantes auxquelles de nombreux ménages sont confrontés pour accéder aux soins, notamment en raison du coût élevé des consultations dans certaines structures privées.

« Nous comprenons qu'il existe un réel besoin. Certaines personnes souffraient effectivement de problèmes de santé, mais éprouvaient également des difficultés à se rendre dans les centres de santé communautaires. Nous souhaitons renouveler cette initiative afin que les populations les plus défavorisées puissent bénéficier d'une prise en charge de qualité assurée par des professionnels », a-t-il ajouté.

L'initiative a reçu le soutien des autorités administratives et sanitaires locales. Représentant le sous-préfet de Bingerville, Sagbo a salué une action qu'il juge bénéfique pour les populations démunies.

« Votre initiative est noble et mérite d'être saluée. La santé publique figure parmi les priorités de l'État de Côte d'Ivoire. Venir en aide aux populations vulnérables est une démarche louable. Nous souhaitons que ce type d'actions se poursuive dans notre sous-préfecture, notamment dans les villages les plus reculés », a-t-il déclaré.

Même satisfaction du côté des services de santé. Représentant départemental de la Santé pour Cocody et Bingerville, Valai Gueu a félicité l'Ong pour son engagement social et pour sa collaboration avec les structures sanitaires compétentes. « Une ONG médicale légalement constituée comme la vôtre mérite nos félicitations. Le fait d'avoir associé les services de santé à cette initiative témoigne de votre professionnalisme. Nous vous encourageons à poursuivre cette campagne », a-t-il affirmé.

Créée en 2018, l'Ong Coeur Médical oeuvre en faveur des populations vulnérables, en particulier dans les hameaux, campements et villages reculés de Côte d'Ivoire. À travers ses actions de proximité, elle entend contribuer à réduire les inégalités d'accès aux soins et à apporter une assistance médicale aux personnes les plus démunies.

Forte du succès de cette première campagne et des encouragements reçus, l'organisation envisage désormais d'étendre ce type d'opérations à Bingerville ainsi qu'à d'autres localités du pays.

Une ambition qui s'inscrit dans la volonté de rapprocher davantage les services de santé des populations vulnérables et de renforcer la solidarité sanitaire en Côte d'Ivoire.