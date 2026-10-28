Cote d'Ivoire: Cohésion sociale/Cadre permanent de concertation et de collaboration - Myss Belmonde Dogo échange avec des organisations membres

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, à travers la Direction de l'encadrement, du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux (Deseas), a organisé le mardi 27 octobre 2026, à Abidjan-Plateau, une rencontre d'échange avec les organisations de la société civile (Osc), membres du Cadre permanent de concertation et de collaboration (Cp2c).

Cette rencontre organisée en prélude à la commémoration de la Journée nationale de la paix (Jnpaix) qui se déroulera les 20 et 21 novembre 2026 à Guiglo, a pour objectif général de promouvoir la synergie d'actions sur toutes les initiatives en matière de renforcement de la cohésion nationale, de la consolidation de la paix et de l'unité nationale.

Il s'agit en outre de présenter la synthèse des activités menées par les Osc de 2025 à mi 2026 ; de fédérer les efforts pour la réussite de la journée nationale de la paix ; de mettre en évidence les perspectives des Osc pour la période 2027 - 2030 et surtout de faire des recommandations pour le renforcement de la collaboration avec le ministère.

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La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a indiqué que le gouvernement attache une attention particulière à la contribution des Osc et entend poursuivre avec elles, une collaboration fondée sur la confiance, la responsabilité et l'efficacité.

« Le 19 novembre 2024 nous avons fait le choix de formaliser notre collaboration à travers la mise en place du Cadre permanent de concertation et de collaboration. Ce choix reposait sur une conviction forte : l'Etat ne peut pas, à lui seul, relever tous les défis de la cohésion nationale. Nous avons besoin de vous, de votre proximité avec les populations, de votre connaissance des réalités du terrain et de votre capacité à prévenir les tensions avant qu'elles ne deviennent des conflits », a déclaré la ministre.

Au dire de Myss Belmonde Dogo, la paix ne doit pas être une préoccupation de circonstance, elle doit être un engagement permanent. « Nous devons rester vigilants face aux discours de haine, aux divisons communautaires, aux manipulations et à toutes les formes d'exclusion qui fragilisent notre vivre-ensemble », a exhorté la ministre.

Elle a également souligné que le rôle des Osc n'est pas seulement d'accompagner l'action publique, mais aussi d'aider son département ministériel à mieux comprendre les préoccupations des concitoyens.

Aussi a-t-elle invité les Osc à faire de la Journée nationale de la paix, un véritable moment de mobilisation nationale, tout en rappelant aux populations que les différences ne doivent pas être sources de divisions.

« Nous pouvons avoir des origines différentes, des convictions, des opinons différentes mais nous partageons une même terre, une même histoire, un même destin, la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de la préserver », a insisté Myss Belmonde Dogo. Sans oublier d'insister sur le fait que la paix n'est jamais acquise, qu'elle se protège, s'entretient et se transmet. « Faisons de la cohésion nationale non pas seulement une ambition du gouvernement, mais une réalité vécue par chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne », a-t-elle lancé.

Au nom des Osc membres du Cp2c, Mafélima Dosso, a exprimé sa gratitude à la ministre Myss Belmonde Dogo pour l'attention constante qu'elle porte à la contribution des Osc à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion nationale.

« Notre rôle n'est pas de nous substituer à l'Etat, mais de renforcer son action par notre proximité avec les populations, notre expertise et notre capacité à mobiliser les communautés autour des valeurs de paix, de solidarité et d'unité nationale », a-t-elle indiqué.

Mais pour y parvenir, Mafélima Dosso retient trois priorités, à savoir renforcer la coordination et la complémentarité des interventions en articulant mieux les initiatives des Osc avec les priorités du ministère ; consolider les mécanismes de dialogue, d'anticipation et de prévention des conflits en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes, et donner des moyens et des ambitions par un dialogue institutionnel.

A noter qu'au cours de cette rencontre, deux nouvelles organisations ont intégré le Cp2c à travers la signature d'une convention. Il s'agit du forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest (Fecaoci) et le Cosep-ci, ce qui fait au total 11 Osc membres du Cp2c.