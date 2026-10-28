Cote d'Ivoire: Gaspillage alimentaire - Le CCESP plaide pour un pacte national

Face au paradoxe d'une nourriture gaspillée alors que des millions de personnes souffrent de la faim, le secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp) veut mobiliser les acteurs autour d'une réponse nationale.

Le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan, plus de 60 représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile ont pris part à la restitution d'une étude sur l'opportunité d'un cadre normatif de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Selon les estimations du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) reprises dans le rapport, les ménages ivoiriens gaspilleraient environ 89 kg de nourriture par habitant et par an, soit près de 2,9 millions de tonnes à l'échelle nationale. Ces chiffres restent toutefois des ordres de grandeur, faute de données nationales de référence.

L'étude relève que les textes existants sont dispersés entre sécurité sanitaire, dates de consommation, fiscalité et gestion des déchets. Cette fragmentation complique notamment le don des invendus, en raison des incertitudes sur les responsabilités et du traitement fiscal applicable. Résultat : donner peut s'avérer plus contraignant que détruire.

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Réalisée avec l'appui du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz), l'étude recommande une approche mixte et progressive, plutôt que l'adoption immédiate d'une loi autonome.

Neuf recommandations, déclinées en 52 mesures, proposent notamment de mesurer les pertes, de moderniser les règles relatives aux dates de consommation, de sécuriser les dons et d'adapter les incitations fiscales.

La création d'un Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire figure parmi les priorités. Il devrait fédérer l'État, les entreprises, les distributeurs, les restaurateurs et les structures de redistribution, notamment les banques alimentaires et les associations.

Représentant la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, le directeur de cabinet, Kouadio Jules, a appelé à passer « d'une logique de perte à une logique de valorisation, et d'une logique de gaspillage à une logique de partage ».

À l'issue des échanges, les participants ont évoqué la révision des textes sur les dates de consommation, des propositions fiscales favorables aux dons et la mise en place d'un groupe de travail multipartite sous l'égide du Ccesp.

Pour Georges Copré, représentant le secrétaire exécutif du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana, l'enjeu est aussi économique : réduire les coûts, créer des emplois et préserver les ressources.

La prochaine étape consistera à transformer ces recommandations en engagements concrets, pour faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une responsabilité partagée.