Soudan: Un mémorandum de coopération signé entre l'État de la mer Rouge et l'université de Saint-Pétersbourg

28 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali a signé à Moscou un mémorandum de coopération entre l'université d'État de Saint-Pétersbourg et le gouvernement de l'État soudanais de la mer Rouge. La signature est intervenue en marge du Forum économique russo-africain, organisé dans le cadre du sommet Russie-Afrique.

Le mémorandum prévoit une coopération dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique et de la culture. Il comprend la formation de cadres, la mise en place de programmes académiques communs avec les établissements d'enseignement supérieur de l'État de la mer Rouge, le développement de l'enseignement du russe au Soudan et la coopération dans l'e-learning.

Le texte encourage également les partenariats entre l'université russe et les universités, instituts de recherche et entreprises de la mer Rouge, à travers la création de programmes communs et de centres de recherche, des échanges d'étudiants et d'enseignants, ainsi que l'organisation d'événements scientifiques, culturels et éducatifs.

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Il prévoit aussi un soutien aux étudiants et chercheurs soudanais inscrits à l'université, des échanges d'expertise et une coopération sur l'histoire, la culture, l'économie et le système juridique du Soudan. Ce mémorandum découle de l'accord de jumelage signé le 23 octobre entre Saint-Pétersbourg et Port-Soudan.

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