Soudan: Partenariat entre la recherche géologique soudanaise et l'université australienne Macquarie

Le directeur général de l'Autorité générale de recherche géologique du Soudan, le géologue-conseil Ahmed Al-Toum a rencontré à Sydney Anthony Kahlane, vice-président de l'université australienne Macquarie, afin d'examiner la création d'un partenariat de recherche consacré aux ressources minérales soudanaises.

La rencontre, organisée avec l'appui de l'ambassade du Soudan en Australie et en Nouvelle-Zélande, a porté sur le développement des études géologiques, l'utilisation de la télédétection et de l'imagerie satellitaire, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des chercheurs soudanais.

Les deux parties ont évoqué la réalisation de recherches conjointes, l'échange d'expertises scientifiques et techniques et l'élargissement de la coopération entre l'université et les institutions de recherche soudanaises, afin d'améliorer l'évaluation des ressources minérales.

Elles ont également examiné le projet de l'université Macquarie relatif à la préservation des anciennes mines d'or de l'est du Soudan, dirigé par le professeur Julian Cooper, et les possibilités de l'étendre aux domaines miniers, archéologique et patrimonial.

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M. Al-Toum a souligné l'importance de renforcer les partenariats scientifiques avec les universités australiennes pour promouvoir une exploitation responsable et durable des ressources minérales. L'ambassade du Soudan a assuré qu'elle poursuivrait la coordination entre les deux institutions afin de concrétiser ces projets de recherche et de formation.