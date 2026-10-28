Soudan: Le ministre soudanais de la Culture rencontre le secrétaire général de l'ICESCO à Bakou

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, M. Khaled Al-Eaysir a rencontré à Bakou, en marge de sa visite en Azerbaïdjan, Dr Salim Al-Malik, secrétaire général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur l'appui à la reconstruction du Soudan ainsi qu'à la réhabilitation de ses institutions culturelles. M. Al- Eaysir a salué l'action du secrétaire général et réaffirmé la volonté de Khartoum d'élargir sa coopération avec l'organisation, notamment dans les domaines de la culture, de l'information et des médias.

Dr Al-Malik a exprimé son souhait de se rendre prochainement au Soudan et réaffirmé la disposition de l'ICESCO à soutenir les capacités nationales. L'organisation prévoit des programmes de formation destinés à des fonctionnaires et journalistes dans les domaines de la communication officielle et des réseaux sociaux, ainsi qu'un appui à la reconstruction de l'Académie soudanaise des sciences de la communication.

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Il a également annoncé l'envoi d'un expert au Soudan pour renforcer la coopération en matière de prospective stratégique et d'intelligence artificielle. À l'issue de sa visite, le ministre a signé le livre d'or du bureau régional de l'ICESCO à Bakou.