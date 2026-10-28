Soudan: L'écrivain Baraka Sakin arrive à Khartoum et rejoint la commission de préparation du dialogue Inter-soudanais

L'écrivain célèbre Abdelaziz Baraka Sakin, membre de la commission de préparation du dialogue est arrivé mercredi matin à Khartoum afin de rejoindre la commission chargée de préparer le dialogue soudano-soudanais et de contribuer à la création d'un climat propice à un dialogue national inclusif.

Il a été accueilli par deux membres de la commission, Osman Mirghani Abdallah et l'ingénieur Osman Mirghani, porte-parole de l'instance.

Considéré comme l'un des écrivains soudanais contemporains les plus marquants, Baraka Sakin aborde dans son oeuvre le marginalisation, les guerres, la pauvreté et les transformations sociales et politiques, dans un style réaliste et critique mêlant arabe littéraire et dialecte soudanais. Certaines de ses oeuvres ont été saisies ou interdites au Soudan pendant plusieurs années.

Son arrivée est présentée comme un renfort pour les contacts de la commission avec les forces politiques, civiles et communautaires, ainsi que pour la construction d'un socle commun en vue de résoudre la crise et de parvenir à un consensus national.