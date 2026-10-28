Soudan: Le ministre de la Défense affirme que plus de 20 pays participent à la guerre au pays

Le ministre de la Défense, Général de corps d'armée Hassan Kabroun a affirmé que plus de 20 pays participent à la guerre au Soudan en apportant à la milice des Forces de soutien rapide un soutien logistique, des mercenaires, des financements et des drones. Selon lui, il ne s'agit ni d'une guerre civile ni d'une lutte pour le pouvoir, mais d'une guerre visant à détruire le Soudan, piller ses richesses et modifier sa composition démographique.

Dans un entretien à l'agence SUNA, il a indiqué que son ministère entend préserver des relations internationales fondées sur le respect de la souveraineté et la non-ingérence. Il a critiqué le refus des États-Unis d'accorder un visa au général Abdel Fattah al-Burhan pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, y voyant une « corruption de la diplomatie mondiale ».

Il a présenté comme priorités le renforcement du front intérieur, l'unité et la modernisation de l'armée, ainsi que la mobilisation de la population. Il a également appelé les pays voisins à reconnaître, selon lui, le caractère international du conflit et le rôle des branches de la milice.

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Le ministre a annoncé que l'objectif actuel est de sécuriser le pays avant de bâtir un État démocratique moderne, tout en appelant à regrouper les plus de cent partis soudanais en trois ou quatre grandes formations. Il a par ailleurs annoncé l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et évoqué la volonté du Soudan de constituer, avec les pays des Grands Lacs, une force commune de règlement des conflits.