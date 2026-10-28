Soudan: Le Parti 'Al-Islah Alaan' estime que l'initiative de dialogue peut contribuer à briser l'impasse politique

28 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du bureau exécutif du « mouvement Al-Islah Alaan - La réforme, maintenant », Shehab Al-Amiri a salué les efforts de la commission chargée de préparer le climat propice au dialogue soudanais, estimant qu'elle oeuvre sérieusement à rapprocher les positions des forces politiques nationales.

S'exprimant après une rencontre avec la commission, à Khartoum, il a affirmé que cette initiative constitue un levier essentiel pour sortir de l'impasse politique et créer les conditions psychologiques et concrètes d'un dialogue réussi. Selon lui, elle offre une occasion réelle de renforcer la communication, de bâtir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie à un dialogue soudanais « authentique », issu de l'intérieur et reflétant la volonté des Soudanais en faveur de la stabilité.

Al-Amiri a réaffirmé l'engagement de son mouvement à coopérer pleinement avec la commission et a appelé à élargir la participation politique et sociale au-delà des cadres restreints, afin d'inclure les différentes sensibilités politiques, intellectuelles et communautaires.

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Il a indiqué que le mouvement avait déjà soumis à la commission un ensemble de principes et de propositions concernant le dialogue, qui feront l'objet de consultations dans les prochains jours. Il a également insisté sur la préservation de l'unité et de la souveraineté du Soudan, et rendu hommage aux martyrs et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense du pays.

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