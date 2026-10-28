Soudan: Minawi arrive en Malaisie pour un forum humanitaire en faveur du pays

28 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arkoi Minawi est arrivé mercredi à Kuala Lumpur pour participer à un forum humanitaire consacré au soutien de l'éducation, de la santé et du relèvement au Soudan.

Dans une publication sur sa page officielle, il a indiqué que le forum réunit des représentants de gouvernements, de missions diplomatiques, d'universités, d'organisations humanitaires et de bailleurs de fonds.

Selon lui, l'objectif de cette rencontre est de renforcer les partenariats et de mobiliser un soutien international pour la reconstruction du Soudan, tout en plaçant les besoins des populations du Darfour au premier rang des priorités.

Lire l'article original sur SNA.

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