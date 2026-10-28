Sénégal: Entre bras de fer et dialogue, les nouveaux équilibres du pouvoir

analyse

Depuis la rupture politique de mai 2026, les relations entre le gouvernement sénégalais et l'Assemblée nationale sont marquées par des tensions. Le rejet du projet de loi de finances rectificative par les députés de Pastef, le 23 octobre, a accentué une confrontation déjà alimentée par plusieurs différends institutionnels. Mais le renvoi du texte en commission, le 27 octobre, ouvre désormais la voie à de nouvelles négociations. Entre rivalités politiques et respect des institutions, cette situation interroge la capacité de Bassirou Diomaye Faye et de la majorité parlementaire dirigée politiquement par Ousmane Sonko à faire fonctionner ensemble les pouvoirs de l'État.

Le rejet du projet de loi de finances rectificative par la Commission des finances de l'Assemblée nationale constitue l'un des épisodes les plus révélateurs des tensions politiques actuelles au Sénégal. Sa particularité réside dans l'identité des parlementaires qui s'y opposent : ceux de Pastef-Les Patriotes, formation ayant contribué à porter Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.

Cette situation illustre un paradoxe : deux pôles institutionnels issus d'un même projet politique se retrouvent en désaccord sur la conduite des affaires publiques. Pour comprendre cette confrontation, il faut remonter à la recomposition gouvernementale de mai 2026.

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Mai 2026 : la rupture qui recompose le pouvoir

Le 22 mai, Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions d'Ousmane Sonko à la Primature. Trois jours plus tard, Ahmadou Al Aminou Lô est nommé Premier ministre. Le 26 mai, Sonko prend la présidence de l'Assemblée nationale, largement dominée par Pastef. Cette recomposition crée une configuration politique particulière : un président disposant du pouvoir exécutif, mais confronté à une majorité parlementaire dont le parti ne participe plus au gouvernement.

Le 2 juin, Ousmane Sonko annonce que Pastef ne déposera pas de motion de censure contre la nouvelle équipe gouvernementale, tout en reconnaissant des divergences avec le chef de l'État sur plusieurs orientations politiques. Dès lors, une réalité s'impose : le gouvernement conserve la responsabilité de conduire les politiques publiques sans bénéficier d'un soutien parlementaire automatique.

Cette séparation politique entre l'exécutif et la majorité parlementaire constitue l'une des clés de compréhension des tensions actuelles.

Des désaccords qui dépassent le budget

La loi de finances rectificative n'est pas le premier sujet de confrontation.

Le 1er octobre, lors de l'examen d'une proposition de loi organique relative aux finances publiques, le gouvernement demande l'application de la procédure constitutionnelle du vote unique. L'Assemblée nationale suit néanmoins une procédure différente. Saisi par le président de la République, le Conseil constitutionnel déclare, le 15 octobre, la loi organique contraire à la Constitution pour vice de procédure.

Cet épisode révèle que les divergences concernent non seulement les politiques publiques, mais également la manière dont chaque institution entend exercer ses prérogatives. Le rejet du projet de loi de finances rectificative, le 23 octobre, s'inscrit dans cette même dynamique. Malgré les échanges entre le gouvernement et les parlementaires, aucun compromis n'est trouvé en commission. Les députés invoquent notamment la préservation des investissements publics et la transparence budgétaire. Le gouvernement défend des ajustements qu'il estime nécessaires et appelle au dialogue.

Mais derrière ces désaccords se pose une question plus profonde : le Parlement exerce-t-il simplement son rôle de contrôle ou devient-il également le lieu d'expression des divergences politiques entre les anciens partenaires du pouvoir ?

Le renvoi en commission : un tournant dans la confrontation

Ce 27 octobre, alors que le projet devait être examiné en séance plénière, le gouvernement a choisi finalement de demander son renvoi devant la Commission des finances.

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a formulé cette demande devant les députés en invoquant l’article 84 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko, en sa qualité de l’institution, a accepté le renvoi afin de permettre la poursuite des discussions. Cette décision marque une évolution importante. Après plusieurs jours de tensions, les deux institutions privilégient une procédure permettant de rechercher un compromis plutôt qu’un vote immédiat.

Sur le plan politique, cette démarche révèle que le rapport de force n’exclut pas nécessairement la coopération. Le gouvernement reconnait la nécessité de poursuivre les échanges, tandis que l’Assemblée accepte de reprendre l’examen du texte.

Cependant, le renvoi en commission ne signifie pas que les divergences ont disparu. Les revendications des députés et les contraintes invoquées par le gouvernement restent à concilier. Le véritable test sera donc moins la reprise du dialogue que sa capacité à déboucher sur un accord.

Entre indépendance parlementaire et rivalité politique

Dans une démocratie, l'Assemblée nationale n'a pas vocation à approuver systématiquement les décisions gouvernementales. Son indépendance constitue une garantie contre la concentration du pouvoir. Le refus initial des députés de Pastef peut donc traduire une volonté légitime d'exercer leur mission de contrôle.

Cependant, cette lecture ne suffit pas à expliquer toute la situation sénégalaise.

Le départ d'Ousmane Sonko de la Primature, la non-participation de Pastef au nouveau gouvernement et les désaccords institutionnels successifs donnent à cette opposition une dimension politique difficile à ignorer. Sans démontrer une stratégie délibérée d'affaiblissement du président, ces événements suggèrent que l'Assemblée nationale est devenue l'un des espaces où s'expriment les tensions issues de la recomposition de mai. Mais les événements du 27 octobre apportent une nuance essentielle : la confrontation politique n'empêche pas, pour l'instant, les institutions de rechercher une solution dans le cadre des procédures parlementaires.

Cette évolution rappelle que l'indépendance des pouvoirs ne se résume pas à leur capacité de s'opposer. Elle suppose aussi leur aptitude à négocier sans renoncer à leurs responsabilités.

Une nouvelle épreuve pour la gouvernabilité du Sénégal

Pour Bassirou Diomaye Faye, le défi consiste à conduire son programme sans disposer d'une majorité parlementaire acquise à toutes ses décisions. Pour Ousmane Sonko et Pastef, il s'agit d'exercer un contrôle rigoureux sans compromettre le fonctionnement des institutions.

À ce stade, le Sénégal ne connaît pas une crise de régime. Le gouvernement continue d'exercer ses fonctions, le Parlement poursuit ses travaux et les différends institutionnels suivent les mécanismes prévus par les textes. Le renvoi de la loi de finances rectificative en commission montre même que les deux parties disposent encore de marges de négociation.

Pour autant, cette démarche ne résout pas la question fondamentale née de la rupture de mai 2026 : comment assurer une coopération durable entre un exécutif et une majorité parlementaire qui ne partagent plus nécessairement les mêmes orientations politiques ?

Un accord sur le budget constituerait une avancée. Mais il ne suffirait pas, à lui seul, à garantir la disparition des divergences. Le véritable enjeu dépasse donc la loi de finances et le rapport de force entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il réside dans la capacité du Sénégal à transformer cette nouvelle répartition du pouvoir en un équilibre institutionnel durable.

Car la maturité démocratique ne se mesure pas uniquement à la capacité des institutions à s'opposer, mais également à leur aptitude à surmonter leurs divergences dans l'intérêt général.

Reste désormais à savoir si ce retour au dialogue marque le début d'une coopération institutionnelle plus stable ou simplement une pause dans une confrontation politique appelée à se prolonger.