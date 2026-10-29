Afrique de l'Ouest: Unilever Nigeria annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et déclare un dividende intermédiaire

Unilever Nigeria Plc a publié ses états financiers non audités pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2026. Le groupe de biens de consommation a enregistré une croissance continue tant de son chiffre d'affaires que de sa rentabilité au cours de cette période, s'appuyant sur ses performances de la période correspondante de 2025. Cette tendance positive soutenue met en évidence la cohérence opérationnelle de l'entreprise sur le marché nigérian.

La société attribue ses solides performances financières aux fondamentaux solides de ses marques, à la rigueur de ses opérations et à la mise en oeuvre efficace de sa stratégie de commercialisation pour l'ensemble de ses gammes de produits. Témoignant de sa bonne santé financière, le conseil d'administration d'Unilever Nigeria a également approuvé le versement d'un dividende intermédiaire. Ce dividende de ₦2,00 par action ordinaire, soumis à la retenue à la source applicable, constitue un rendement direct pour les investisseurs.

Unilever Nigeria a enregistré un chiffre d'affaires de ₦184,0 milliards pour ces neuf mois, soit une hausse de 18 % par rapport aux ₦155,4 milliards de la même période de l'année précédente. Le résultat net a progressé de 20 % pour atteindre 26,4 milliards de ₦, contre 21,9 milliards de ₦ en 2025. La marge brute a augmenté de 34 %, passant de ₦63,9 milliards à ₦85,5 milliards, tandis que la marge brute s'est améliorée, passant de 41,2 % à 46,4 %. Le montant total du dividende intermédiaire payable aux actionnaires s'élève à ₦11,5 milliards.

Ces résultats soulignent la solide performance financière de l'entreprise et son engagement à créer de la valeur pour ses actionnaires. Tobi Adeniyi, le directeur général, a déclaré que ces résultats reflétaient la solidité et la résilience sous-jacentes de l'entreprise. Il a souligné que, malgré une pression accrue sur la demande des consommateurs au troisième trimestre en raison des revenus limités des ménages, la société avait continué à se concentrer sur la création de valeur, le renforcement de la disponibilité des produits et la mise en oeuvre d'innovations pertinentes.

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Le dividende intermédiaire sera versé aux actionnaires dont les noms figurent sur le registre des actionnaires à la clôture des marchés le 30 octobre 2026. M. Adeniyi a réaffirmé sa confiance dans le potentiel à long terme du Nigeria et l'engagement de l'entreprise à investir de manière responsable dans ses marques, ses activités et ses collaborateurs. Il a déclaré que la priorité restait de s'appuyer sur ces fondamentaux solides et de renforcer les performances de l'ensemble du portefeuille afin de créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes.

Points clés à retenir

La croissance constante du chiffre d'affaires et de la rentabilité d'Unilever Nigeria, malgré un contexte économique difficile, met en évidence sa résilience stratégique sur le marché de consommation nigérian. Le directeur général, Tobi Adeniyi, a reconnu que la demande des consommateurs avait subi une pression accrue au troisième trimestre 2026, principalement en raison de la baisse des revenus disponibles des ménages.

Cela témoigne d'un défi économique plus large affectant le pouvoir d'achat ; pourtant, Unilever a réussi à augmenter considérablement sa marge brute et son bénéfice net. L'accent mis par l'entreprise sur « la création de valeur, le renforcement de la disponibilité, la mise en oeuvre d'innovations pertinentes et le maintien d'une exécution rigoureuse » semble constituer une stratégie efficace pour surmonter ces difficultés.

En s'attachant activement à constituer « un portefeuille plus équilibré grâce à des choix plus judicieux, à des innovations accessibles et à des investissements ciblés dans les marques », Unilever vise à renforcer la préférence des consommateurs et à soutenir une croissance durable et rentable.

Cette orientation stratégique est cruciale pour préserver ses parts de marché et sa rentabilité dans un environnement concurrentiel. L'approbation d'un dividende intermédiaire de 11,5 milliards de ₦, soit 2,00 ₦ par action, témoigne en outre de la confiance de la direction dans la santé financière de l'entreprise et de son engagement envers la rémunération des actionnaires, tout en continuant à investir de manière responsable dans ses marques et ses activités.

Cette approche témoigne d'une vision à long terme, conciliant la valeur immédiate pour les actionnaires et le potentiel de croissance future, tout en oeuvrant à « égayer le quotidien de tous les Nigérians ».