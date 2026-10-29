Nigeria: Union Dicon et trois autres entreprises doivent respecter la date limite fixée par la NGX pour leur restructuration

Union Dicon Salt Plc et trois autres entreprises sont confrontées à des échéances cruciales pour mener à bien leur restructuration, alors que la Nigerian Exchange Regulation Limited (NGX RegCo) surveille neuf sociétés présentant des problèmes non résolus en matière de conformité à la cotation et de restructuration. Le rapport X-Compliance du 23 octobre 2026 a identifié quatre sociétés figurant sur la liste de surveillance en vue d'une radiation et cinq autres en cours de restructuration. L'inscription d'Union Dicon sur la liste de surveillance a été approuvée le 1er novembre 2024 pour une période de deux ans, avec une échéance fixée à novembre 2026 pour mener à bien sa restructuration et s'acquitter de ses obligations post-cotation.

NGX RegCo a confirmé qu'Union Dicon avait remédié à ses lacunes en matière de conformité et qu'elle répondait désormais aux exigences relatives au flottant imposées aux sociétés cotées sur le Main Board. Toutefois, la société doit encore mener à bien sa restructuration commerciale globale et s'acquitter de ses obligations post-cotation en suspens d'ici novembre 2026. La Bourse a précisé que cette échéance correspond à un point de contrôle réglementaire et ne constitue pas une radiation obligatoire automatique. Le fait de ne pas mener à bien la restructuration pourrait entraîner un examen par un comité compétent et par le conseil d'administration de NGX RegCo, pouvant déboucher sur de nouvelles mesures réglementaires, y compris une procédure de radiation.

Le rapport X-Compliance du 23 octobre 2026 identifie quatre sociétés figurant sur la liste de surveillance en vue d'un retrait de la cote : Union Dicon Salt Plc, Critical Minerals Financing Corp Plc, Multi-Trex Integrated Foods Plc et Fortis Global Insurance Plc. Fortis Global Insurance Plc s'est vu accorder, le 14 février 2025, une période de suivi de trois ans, la plus longue parmi ces sociétés. Cinq autres sociétés font actuellement l'objet d'une restructuration : FTN Cocoa Processors Plc, Thomas Wyatt Nigeria Plc, Austin Laz and Company Plc, Pharma-Deko Plc et Premier Paints Plc, ce qui porte à neuf le nombre total de sociétés sous surveillance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La liste de surveillance offre aux émetteurs concernés la possibilité de remédier à leurs manquements réglementaires ; tout manquement à ces obligations pourrait les exposer à de nouvelles mesures réglementaires. Les opérateurs de marché ont appelé à une approche réglementaire équilibrée qui fasse respecter les exigences de cotation tout en protégeant les intérêts des actionnaires. M. Charles Fakrogha, PDG d'ECL Asset Management Limited, a exhorté la NGX à évaluer les progrès de la restructuration avant de décider de nouvelles mesures. Cette approche vise à faire respecter les règles du marché sans exposer inutilement les actionnaires existants à des difficultés pour se désengager de leurs investissements.

La situation réglementaire d'Union Dicon a évolué depuis mars, date à laquelle la société a fait état de difficultés à contacter Aims Limited, son actionnaire à 40 %. La société a depuis pris des mesures pour relancer ses activités, notamment en mettant en service des installations de production de sel et de piment et en obtenant les autorisations de la NAFDAC. Sa nouvelle direction a récemment lancé les opérations de conditionnement des produits « Dicon Salt » et « Dicon Hot Pepper ». Si la restructuration n'est pas achevée à la date butoir, la question sera soumise au comité compétent et au conseil d'administration de NGX Regulation Limited pour délibération, et toute modification du statut de cotation sera communiquée via son site web.

Points clés à retenir

Le renforcement de la surveillance exercée par la Nigerian Exchange Regulation Limited sur neuf sociétés cotées souligne son engagement à garantir l'intégrité du marché et le respect des obligations post-cotation. La liste de surveillance en vue d'une radiation, telle que mise en évidence par le rapport X-Compliance du 23 octobre 2026, constitue un mécanisme essentiel, offrant à des sociétés telles qu'Union Dicon Salt Plc la possibilité de remédier à leurs lacunes plutôt que d'être immédiatement confrontées à une radiation.

Si Union Dicon s'est conformée aux exigences relatives au flottant, la restructuration plus large de ses activités reste toutefois cruciale, la date butoir de novembre 2026 servant de point d'examen réglementaire et non de déclencheur automatique de radiation. Cet examen réglementaire s'étend à d'autres sociétés telles que Critical Minerals Financing Corp Plc, Multi-Trex Integrated Foods Plc et Fortis Global Insurance Plc, chacune étant soumise à des périodes de suivi spécifiques, ainsi qu'à cinq autres sociétés en cours de restructuration, dont FTN Cocoa Processors Plc et Thomas Wyatt Nigeria Plc.

Le cas de Thomas Wyatt, précédemment suspendue pour ne pas avoir présenté de comptes annuels audités, illustre la diversité des défis en matière de conformité auxquels sont confrontées les entités cotées sur la bourse. Les opérateurs de marché soulignent la nécessité d'une approche réglementaire équilibrée qui respecte les normes de cotation tout en préservant les intérêts des actionnaires, en veillant à ce que les mesures coercitives n'entravent pas indûment la capacité des investisseurs à liquider leurs positions.

Cette surveillance continue vise à favoriser un environnement de marché transparent et bien réglementé, essentiel à la confiance des investisseurs et à la santé globale du marché des capitaux nigérian, en veillant à ce que les sociétés assument leurs responsabilités et préservent la confiance du public.