Nigeria: Le bénéfice avant impôts de Dangote Cement bondit de 41,5 % pour atteindre 1,47 billion de nairas

Dangote Cement Plc a annoncé une hausse significative de son bénéfice avant impôts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026. Le bénéfice avant impôts de la société a bondi de 41,5 % pour atteindre 1 470 milliards de nairas, contre 1 040 milliards de nairas à la même période de l'année précédente. Ces états financiers non audités du troisième trimestre ont été déposés auprès de la Bourse nigériane (NGX) le mardi 27 octobre.

La forte croissance du bénéfice avant impôts a dépassé celle du chiffre d'affaires, qui a progressé de 19,6 % pour atteindre 3 770 milliards de nairas, et celle du résultat d'exploitation, qui a augmenté de 27,8 % pour s'établir à 1 570 milliards de nairas. Cette accélération de la croissance s'explique principalement par une forte réduction de 58 % des charges financières. En conséquence, la marge avant impôts s'est élargie, passant de 33,0 % à environ 39,0 %, tandis que la marge brute s'est améliorée, passant de 59,2 % à environ 63,2 %. Ces gains ont contribué à compenser la hausse des pertes nettes de change, qui sont passées de 1,13 milliard à 40,77 milliards de nairas.

Le résultat après impôts de la période a progressé de 31,2 % pour atteindre 974,79 milliards de nairas, le bénéfice par action s'établissant à 58,37 nairas, contre 43,82 nairas auparavant. Les charges d'impôt sur les bénéfices ont bondi de 67,2 % pour atteindre 497,71 milliards de nairas, portant le taux d'imposition effectif à environ 33,8 %. Les frais de transport ont également augmenté de 23,5 % pour atteindre 489,29 milliards de nairas, représentant près des quatre cinquièmes du total des frais de vente et de distribution, qui s'élèvent à 618,87 milliards de nairas. Le groupe est passé d'une situation d'endettement net d'environ 310 milliards de nairas au début de la période à une situation de trésorerie nette d'environ 115 milliards de nairas.

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Pour les investisseurs, l'action de la société a clôturé à 1 341,90 nairas le 27 octobre 2026, soit une hausse de 9,8 % sur la journée. L'action a enregistré une hausse substantielle d'environ 120,34 % depuis le début de l'année, partant de 609,00 nairas, et a progressé d'environ 25,8 % sur le mois. Cette performance a permis au titre de dépasser son précédent plus haut sur 52 semaines, établi à 1 189 nairas, ce qui indique que le marché a déjà intégré des prévisions de bénéfices solides.

À l'avenir, les principaux défis pour Dangote Cement consisteront notamment à maintenir ses marges face à la hausse des coûts des matériaux et du transport. Un autre enjeu majeur pour l'entreprise est de déterminer comment elle compte financer ses engagements, d'un montant de 2,31 billions de nairas, à l'aide de sa trésorerie actuelle. L'entreprise a également précisé que le taux d'imposition provisoire communiqué correspond à une estimation du taux annuel pondéré.

Points clés à retenir

Les solides résultats enregistrés par Dangote Cement sur les neuf premiers mois de l'année, notamment la hausse de 41,5 % du résultat avant impôts, soulignent un changement stratégique dans la gestion des coûts, en particulier la baisse de 58 % des charges financières. Cette réduction significative, en partie attribuable à une perte de change nette moins importante au troisième trimestre qu'au premier semestre, a permis au bénéfice avant impôts de dépasser la croissance du chiffre d'affaires.

Si la perte de change nette globale sur les neuf premiers mois s'est élevée à 40,77 milliards de nairas, elle était légèrement inférieure aux 45,03 milliards enregistrés au premier semestre, ce qui a contribué à l'amélioration des marges. Le taux d'imposition effectif de la société a toutefois augmenté, passant de 28,6 % à environ 33,8 %, ce qui a entraîné une croissance plus lente du résultat après impôts par rapport au résultat avant impôts.

De plus, une perte de 160,44 milliards de nairas liée à la conversion des activités à l'étranger a tempéré la hausse du résultat global total. Le marché a déjà réagi positivement, le titre ayant progressé de plus de 120 % depuis le début de l'année, ce qui suggère que ces solides résultats sont déjà largement pris en compte dans le cours de l'action.

À l'avenir, l'attention des investisseurs se portera probablement sur la capacité de la société à maintenir ces marges améliorées dans un contexte de hausse des coûts d'exploitation, tels que ceux liés au transport, ainsi que sur sa stratégie de financement des 2 310 milliards de nairas d'engagements à partir de sa position de trésorerie nette nouvellement établie à 115 milliards de nairas.