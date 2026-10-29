Nigeria: La CBN propose 800 milliards de nairas de bons du Trésor dans un contexte de forte liquidité

La Banque centrale du Nigeria (CBN), agissant pour le compte du Bureau de gestion de la dette (DMO), mettra en vente 800 milliards de nairas de bons du Trésor nigérian (NTB) le mercredi 28 octobre 2026.

Cette adjudication intervient alors que les placements des banques auprès de la facilité de dépôt permanente (SDF) de la CBN ont atteint 6 980 milliards de nairas mardi 27 octobre. Les détails de cette offre figurent dans l'appel d'offres de la CBN et dans les données sur la liquidité fournies par l'Association des opérateurs des marchés financiers (FMDA).

L'offre de bons du Trésor d'un montant de 800 milliards de nairas est structurée en trois échéances, l'instrument à 364 jours représentant la part la plus importante avec 600 milliards de nairas, soit 75 % du total. Ces titres seront émis dans le cadre d'une enchère à la hollandaise. L'adjudication du 28 octobre coïncide avec l'échéance de bons du Trésor d'un montant de 130,72 milliards de nairas, dont le règlement est prévu le lendemain, le 29 octobre.

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Selon la FMDA, le système financier devrait enregistrer 2 813 milliards de nairas d'entrées cette semaine. Cette importante injection de liquidités fait suite au règlement, mardi, de 2 132 milliards de nairas d'échéances liées aux opérations d'open market (OMO) et de 53,493 milliards de nairas d'échéances sur le marché primaire. De plus, les paiements de coupons d'obligations d'entreprises devraient apporter 10,92 milliards de nairas. La liquidité du système avait déjà augmenté de 10,39 % en glissement hebdomadaire pour atteindre 6 936 milliards de nairas au cours de la semaine s'achevant le 23 octobre.

Les entrées importantes provenant des échéances des OMO et des bons du Trésor arrivant à échéance devraient soutenir la demande de titres d'État. Le remboursement de 130,72 milliards de nairas de bons du Trésor arrivant à échéance permettra de restituer des fonds aux investisseurs et aux institutions financières, ce qui pourrait stimuler la demande de réinvestissement lors de l'adjudication. Une forte demande pourrait donner au DMO la marge de manoeuvre nécessaire pour abaisser encore les taux plafonds, même si les anticipations de rendement plus élevées des investisseurs pourraient limiter cette pression à la baisse.

Cette adjudication servira de test pour évaluer la persistance d'une forte demande de titres d'État dans un contexte de liquidité élevée du système bancaire et d'échéances attendues substantielles. L'attribution finale et les taux plafonds dépendront des souscriptions effectivement reçues et des opérations plus larges de gestion de la liquidité menées par la CBN. Il convient de noter que les échéances des opérations sur le marché monétaire (OMO) de cette semaine sont supérieures de 341 milliards de nairas aux 2 067 milliards de nairas enregistrés la semaine précédente, ce qui influence encore davantage les conditions de liquidité.

Points clés à retenir

L'adjudication de bons du Trésor d'un montant de 800 milliards de nairas organisée par la Banque centrale du Nigeria le 28 octobre 2026 constitue un événement majeur dans un contexte de liquidité importante au sein du système financier nigérian. Alors que les banques détiennent 6 980 milliards de nairas au titre de la facilité de dépôt permanente de la CBN et que des entrées de fonds de 2 813 milliards de nairas sont prévues pour la semaine, cette vente aux enchères offre au Bureau de gestion de la dette une occasion cruciale de gérer les emprunts de l'État.

Cette forte augmentation des liquidités s'explique en grande partie par 2 132 milliards de nairas d'échéances liées aux opérations d'open market et 53,493 milliards de nairas d'échéances sur le marché primaire, auxquels s'ajoutent 10,92 milliards de nairas de paiements de coupons d'obligations d'entreprises. Cet afflux de fonds, associé à 130,72 milliards de nairas de bons du Trésor arrivant à échéance au moment de l'adjudication, devrait alimenter une forte demande pour les titres d'État, en particulier ceux d'une durée de 364 jours et d'un montant de 600 milliards de nairas, qui représentent 75 % de l'offre.

La demande de bons du Trésor à un an est restée soutenue lors des dernières adjudications, même si les taux plafonds ont baissé par rapport à leurs sommets antérieurs, ce qui suggère un appétit persistant pour la dette publique. Cette adjudication permettra de vérifier si cette liquidité élevée se traduira par une nouvelle baisse des taux de coupure pour l'État, car le vif intérêt des investisseurs pourrait permettre au DMO de réduire ses coûts d'emprunt.

Toutefois, le résultat final dépendra des niveaux réels de souscription et des stratégies globales de gestion de la liquidité de la CBN, qui pourraient influencer les anticipations de rendement des investisseurs et les conditions générales de liquidité au-delà de cette adjudication spécifique.