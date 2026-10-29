Nigeria: Le bénéfice avant impôts de United Capital bondit de 66 % grâce à la forte hausse des revenus d'investissement

United Capital Plc a annoncé une hausse de 66,24 % de son bénéfice avant impôts pour les neuf mois clos en septembre 2026. La société de services financiers a déposé ses états financiers consolidés non audités auprès de la Bourse du Nigeria (NGX) le lundi 26 octobre 2026.

Cette performance s'est traduite par une hausse du bénéfice avant impôts à 41,58 milliards de nairas, contre 25,01 milliards de nairas pour la période correspondante de 2025.

Cette forte croissance du bénéfice s'explique principalement par une hausse de 94,65 % des revenus nets d'investissement, qui ont presque doublé au cours de la période, passant de 11,32 milliards de nairas à 22,03 milliards de nairas. Les revenus nets d'investissement sont ainsi devenus la principale source de revenus de United Capital, dépassant les revenus provenant des frais et commissions. Le résultat brut a augmenté de 50,37 %, passant de 41,54 milliards de nairas à 62,47 milliards, tandis que le résultat d'exploitation net a progressé de 47,82 % pour atteindre 55,58 milliards de nairas.

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Le résultat après impôts a progressé de 64,51 %, passant de 21,17 milliards de nairas à 34,83 milliards. Le bénéfice par action est passé de 157 kobo à 258 kobo. La charge d'impôt sur les bénéfices estimée de la société s'est élevée à 6,75 milliards de nairas, ce qui représente un taux d'imposition effectif d'environ 16 %. United Capital a maintenu sa dynamique de résultats au troisième trimestre 2026, avec un bénéfice avant impôts atteignant environ 16,80 milliards de nairas, calculé en soustrayant les résultats du premier semestre.

Le bilan de United Capital a affiché une amélioration significative de la liquidité, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ayant augmenté de 115,28 % pour atteindre 618,08 milliards de nairas au 30 septembre 2026. Le transfert de titres de placement vers la trésorerie témoigne d'une composition des actifs plus liquide. La société n'a signalé aucun billet de trésorerie en circulation ni aucun défaut de paiement du principal ou des intérêts. Cette croissance de 66 % du bénéfice avant impôts a largement dépassé la modeste augmentation du total des actifs.

Malgré l'amélioration des résultats, le cours de l'action d'United Capital a baissé d'environ 2,1 %, passant de 16,90 nairas à 16,55 nairas le lundi 26 octobre 2026. Cela représente une perte de 35 kobo par action. Le fait que les revenus d'investissement soient désormais le principal moteur de la rentabilité expose la rentabilité future aux fluctuations des taux d'intérêt et aux conditions du marché. Le maintien de la croissance des bénéfices dépendra de la capacité de la société à préserver les rendements de ses investissements, à maîtriser ses charges d'exploitation et à conserver la solidité de son bilan.

Points clés à retenir

Les excellents résultats enregistrés par United Capital Plc au cours des neuf premiers mois de l'année, marqués par une hausse de 66,24 % du bénéfice avant impôts, qui s'établit à 41,58 milliards de nairas, soulignent une évolution significative de la composition de son chiffre d'affaires et de sa stratégie opérationnelle. Le quasi-doublement des revenus nets d'investissement, qui dépassent désormais les revenus issus des frais et commissions pour devenir la principale source de bénéfices, met en évidence la capacité de l'entreprise à s'adapter avec succès aux conditions actuelles du marché.

Ce changement de cap stratégique, tout en générant une croissance substantielle des bénéfices et en contribuant à une hausse de 50,37 % du résultat brut, introduit également une nouvelle source d'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et à la dynamique plus large du marché. Le bilan de la société reflète une amélioration de la liquidité, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ayant bondi de 115,28 % pour atteindre 618,08 milliards de nairas au 30 septembre 2026, ce qui indique une orientation délibérée vers une composition d'actifs plus liquide.

Cette situation financière solide, associée à l'absence de billets de trésorerie en circulation ou de défauts de paiement, constitue une base solide pour les opérations futures. Toutefois, la réaction immédiate du marché, marquée par une baisse de 2,1 % du cours de l'action à la suite de la publication des résultats, suggère que les investisseurs évaluent avec prudence les implications de cette réorientation des résultats et sa volatilité potentielle.

La rentabilité future dépendra donc de la capacité de United Capital à générer de manière constante de solides rendements d'investissement, à gérer efficacement ses charges d'exploitation et à tirer stratégiquement parti de sa liquidité renforcée dans un contexte économique en constante évolution. La dynamique bénéficiaire soutenue observée au troisième trimestre, soutenue par une baisse des charges de dépréciation, témoigne d'une approche de gestion proactive face à ces défis.