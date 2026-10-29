Nigeria: La capitalisation boursière du NGX atteint un niveau record de 165 billions de nairas

La Bourse du Nigeria (NGX) a poursuivi sa hausse historique mardi 27 octobre 2026, la capitalisation boursière totale ayant atteint un niveau record de 164 910 milliards de nairas. L'indice de référence All-Share Index (ASI) a atteint un nouveau sommet historique à 253 990,06 points, marquant ainsi une étape importante pour le marché nigérian.

Le marché a gagné 1 750 milliards de nairas en une seule séance, passant des 1 631,6 milliards enregistrés le lundi 26 octobre. Ce nouveau sommet de l'ASI correspond à une hausse journalière de 2 699,52 points, soit 1,07 %, par rapport à la clôture de lundi. L'activité boursière a été intense, le volume total des échanges atteignant 5,23 milliards d'actions échangées dans le cadre de 35 882 transactions, ce qui témoigne d'une large participation des investisseurs.

L'indice industriel NGX a fortement grimpé pour atteindre 11 834,55 points le 27 octobre, contre 10 258,94 points le 21 octobre. Cette remontée a été fortement soutenue par Dangote Cement Plc, dont le cours a bondi de 9,80 % pour clôturer à 1 341,90 nairas par action, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 22 640 milliards de nairas. La demande généralisée des investisseurs a également propulsé l'indice NGX Premium de 30 330,55 points à 33 313,06 points en cinq jours, tandis que d'autres indices clés ont également progressé.

La dynamique haussière soutenue observée sur plusieurs indices témoigne d'une forte confiance des investisseurs et d'un sentiment haussier sur le marché boursier nigérian. La forte hausse de Dangote Cement Plc souligne son rôle central dans la performance sectorielle et globale du marché. Alors que le secteur industriel a mené la danse, les performances mitigées au sein du secteur bancaire indiquent une approche nuancée de la part des investisseurs, qui cherchent à trouver un équilibre entre opportunités spécifiques et prises de bénéfices.

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Le rôle de premier plan joué par l'indice NGX Industrial dans la performance sectorielle, qui a fortement grimpé depuis les 11 218,05 points enregistrés lundi, a mis en évidence l'impact concentré des principales valeurs de poids. L'indice NGX Banking, en revanche, a clôturé pratiquement inchangé à 2 574,61 points. Les hausses enregistrées par Wema Bank Plc (+4,01 %) et Access Holdings Plc (+3,26 %) ont été contrebalancées par des prises de bénéfices sur Fidelity Bank Plc (-4,35 %), Guaranty Trust Holding Company (-1,52 %) et UBA (-1,35 %). Cette dynamique suggère que, si la dynamique globale du marché boursier se maintient, des facteurs sectoriels spécifiques continuent d'influencer les résultats quotidiens.

Points clés à retenir

La performance record enregistrée par la Bourse du Nigeria le 27 octobre 2026, avec une capitalisation boursière atteignant 164 910 milliards de nairas et l'indice All-Share s'établissant à 253 990,06 points, témoigne d'une période marquée par une forte confiance des investisseurs et une activité boursière soutenue. Cette hausse historique n'est pas simplement un pic ponctuel, mais reflète une dynamique soutenue, comme en témoignent les 1 750 milliards de nairas gagnés en une seule séance et le volume de transactions remarquable de 5,23 milliards d'actions.

Le secteur industriel a été le principal moteur de cette remontée, Dangote Cement Plc jouant un rôle de catalyseur central : sa hausse de 9,80 % a largement contribué à la forte progression de l'indice industriel NGX. Cela met en évidence l'influence considérable des valeurs industrielles à grande capitalisation sur l'orientation générale du marché.

De plus, la progression d'autres indices clés tels que le NGX Premium, le Meri Value et le Pension Broad indique que la demande des investisseurs est généralisée et ne se limite pas aux seules valeurs les plus performantes. Toutefois, les performances mitigées du secteur bancaire, où les gains enregistrés par certaines actions ont été contrebalancés par des prises de bénéfices sur d'autres, suggèrent que les investisseurs font également preuve de sélectivité.

Ce comportement nuancé, qui concilie de forts rebonds sectoriels et des prises de bénéfices stratégiques, est caractéristique d'un marché en phase de maturation. Il indique que, si la dynamique globale des actions se maintient, les fondamentaux des entreprises individuelles et les dynamiques propres à chaque secteur restent déterminants pour les décisions d'investissement.