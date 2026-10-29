Cote d'Ivoire: Waraba Gold acquiert une participation majeure dans un permis aurifère ivoirien

La compagnie canadienne Waraba Gold a conclu un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans un permis aurifère stratégique en Côte d'Ivoire.

L'opération implique une filiale du groupe australien Desert Metals, CDI Minerals, et Leo Resources, la société détentrice du permis de recherche PR-683. L'annonce de cet accord, visant à renforcer la présence de Waraba dans l'exploration aurifère, a été publiée le lundi 26 octobre.

Waraba Gold prévoit de débourser jusqu'à 5 millions de dollars australiens, soit environ 2 milliards FCFA, pour acquérir 80 % des parts détenues par CDI Minerals dans Leo Resources. Les 20 % restants de Leo Resources demeureront la propriété du partenaire ivoirien, Smart Mineral Explorer (SMEX). Cette acquisition vise à consolider et à étendre l'emprise potentielle de Waraba dans la région de Tengrela, dans l'extrême nord ivoirien.

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Le permis PR-683 couvre une superficie de 212,66 km² dans les départements de Boundiali, Kouto et M'Bengué. Si l'opération est finalisée et si la demande de Waraba pour le permis "Tengrela South" est approuvée, la compagnie contrôlerait environ 1 000 km² autour de Tengrela. Le paiement sera effectué entièrement en numéraire et par étapes, incluant un dépôt de 500 000 dollars australiens après signature et 1,9 million à la finalisation.

Cette acquisition est stratégique pour Waraba Gold, car elle lui permet de regrouper plusieurs zones d'exploration au sein d'un même ensemble géologique, jouxtant des terrains déjà détenus. La région est considérée comme très favorable à la présence d'or, se situant entre des complexes miniers majeurs comme Syama au Mali et Sissingué en Côte d'Ivoire. Des travaux antérieurs sur le permis ont déjà révélé des zones à forte teneur en or, avec 1 141 forages totalisant environ 67 600 mètres de forage.

La finalisation de cette prise de contrôle n'est pas encore définitive et est soumise à l'approbation des autorités ivoiriennes, notamment du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Des conditions spécifiques doivent être remplies dans les trois mois suivant la signature pour certaines, et dans un délai de six mois pour d'autres, incluant l'approbation ministérielle. Un paiement supplémentaire pouvant atteindre 2,3 millions de dollars australiens dépendra de la prolongation du permis au-delà de sa date d'expiration actuelle, fixée au 3 novembre 2027.

Points clés à retenir

L'acquisition par Waraba Gold d'une participation majoritaire dans le permis PR-683 en Côte d'Ivoire représente une étape significative dans la stratégie de la compagnie canadienne visant à changer d'échelle dans l'exploration aurifère. Cette opération, qui pourrait porter son emprise potentielle à environ 1 000 km² autour de Tengrela, est cruciale pour consolider ses actifs existants.

Le permis jouxte en effet des terrains déjà détenus par Waraba, offrant une opportunité de regrouper plusieurs zones d'exploration au sein d'un ensemble géologique cohérent. La zone est particulièrement prometteuse, s'étendant sur près de 73 kilomètres le long de la ceinture de roches vertes de Boundiali, une formation géologique reconnue pour son potentiel aurifère. Sa localisation stratégique, entre des mines opérationnelles comme Syama au Mali et Sissingué en Côte d'Ivoire, et à proximité de découvertes "de classe mondiale" telles que Boundiali et Koné, souligne l'importance géopolitique et économique de cette région.

L'intérêt de l'acquisition est également renforcé par le volume substantiel de données d'exploration existantes, incluant 1 141 forages totalisant 67 600 mètres, qui ont déjà identifié des zones à forte teneur en or. Cependant, la finalisation de l'accord reste conditionnée à l'approbation des autorités ivoiriennes et à la prolongation du permis au-delà de 2027, des éléments qui introduisent une part de risque et de dépendance réglementaire.