Afrique: Coupe de la Confédération CAF - Le tirage au sort de la phase de groupes avec l'USM Alger, tenant du titre

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2026-2027 a eu lieu ce mercredi 28 octobre. Tenante du titre, l'USM Alger devra faire notamment face au CS Sfaxien et à l'AS Real Bamako.

L'USM Alger abordera le tournoi avec l'ambition de remporter une troisième Coupe de la Confédération en quatre saisons. Les Algériens feront face aux tunisiens du CS Sfax, aux Mozambicains des Black Bulls et aux Maliens de l'AS Real Bamako.

L'autre club algérien, le CR Belouizdad a été placé dans le groupe C, où il devra notamment affronter le Maniema Union, représentant de la République démocratique du Congo, les Tanzaniens de Singida Black Stars et les Zambiens du Red Arrows.

Groupe A : Al Ahly (Égypte), Raja Casablanca (Maroc), AS Kara (Togo), Primeiro de Agosto (Angola).

Groupe B : AS FAR (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Al Ahli Tripoli (Libye), Durban City (Afrique du Sud).

Groupe C : vainqueur de CR Belouizdad - AS Douanes/Hafia FC, AS Maniema Union (RD Congo), Singida Black Stars (Tanzanie), Red Arrows (Zambie).

Groupe D : USM Alger (Algérie), CS Sfaxien (Tunisie), Black Bulls (Mozambique), AS Real Bamako (Mali).