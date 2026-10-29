Afrique: Guerre de l'information - Paris accuse Moscou de vouloir conquérir les esprits camerouais et congolais

À la veille du sommet Russie-Afrique à Moscou, Jean-Noël Barrot a dégainé la menace de sanctions européennes contre des responsables présumés d'ingérences numériques. Derrière l'accusation, une bataille de puissance où Paris défend son influence, Moscou étend ses réseaux et l'Afrique risque de devenir le champ de bataille des récits étrangers.

La bataille de l'influence est entrée dans une nouvelle phase. Cette fois, le front ne se situe ni dans les casernes ni dans les chancelleries, mais dans les téléphones, les réseaux sociaux et les esprits. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, accuse la Russie de mener des opérations d'ingérence informationnelle visant notamment le Cameroun et le Congo.

Sa riposte annoncée : réclamer des sanctions européennes contre les responsables présumés. Dans un message publié sur X, le chef de la diplomatie française affirme que Moscou cherche à manipuler les opinions publiques pour nuire aux intérêts de Paris. Il s'appuie sur un rapport de Viginum, le service français chargé de détecter les ingérences numériques étrangères. Sa formule est sans détour : la Russie tenterait de « coloniser les esprits ».

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Le choix des mots est révélateur. Dans une Afrique où la souveraineté, l'héritage colonial et les partenariats internationaux alimentent des débats parfois explosifs, le contrôle du récit est devenu un instrument de puissance. Celui qui façonne les perceptions peut fragiliser un adversaire sans tirer un seul coup de feu.

Paris contre-attaque, Moscou avance ses pions

Le calendrier n'a rien d'anodin. Ces accusations ont éclaté à la veille du troisième sommet Russie-Afrique, qui se tient du 28 au 29 octobre à Moscou. Selon le Kremlin, quarante-huit pays africains participent à ce sommet, dont vingt-deux représentés par leurs chefs d'État. Une mobilisation qui illustre l'importance que Moscou accorde à ses relations avec le continent.

Pour Paris, l'enjeu est considérable : préserver une influence historique dans un environnement où les puissances se disputent les partenariats diplomatiques, économiques et sécuritaires. Pour Moscou, l'Afrique constitue un espace de projection stratégique et un levier afin de contester la prééminence occidentale.

Mais attention aux raccourcis. Une critique de la France n'est pas automatiquement une opération russe. Un rapprochement avec Moscou ne prouve pas une manipulation. Pour établir une ingérence, il faut des éléments vérifiables sur les méthodes employées, les réseaux mobilisés et les responsabilités engagées. Les accusations françaises doivent donc être examinées à la lumière des preuves disponibles, et non transformées en verdict avant débat.

Cameroun et Congo : simples terrains de jeu ?

La désignation du Cameroun et du Congo pose une question centrale : qui protège l'espace informationnel africain, et selon quels critères ? Les deux pays ne peuvent être réduits à des territoires où Paris et Moscou règlent leurs comptes à distance. Le véritable enjeu est celui de leur autonomie stratégique. Les opinions publiques africaines ont leurs propres frustrations, leurs propres revendications et leurs propres lectures des relations internationales.

Les réduire à des populations manipulables serait aussi contestable que de nier l'existence possible de campagnes coordonnées de désinformation. La réponse ne peut donc être un alignement automatique sur Paris contre Moscou, ou sur Moscou contre Paris. Elle doit reposer sur la transparence, la vérification indépendante des contenus, la capacité des médias à enquêter et la responsabilité des plateformes numériques.

La souveraineté ne se sous-traite pas

Jean-Noël Barrot veut des sanctions européennes. Reste à savoir si les éléments présentés permettront d'identifier les responsables et de justifier juridiquement de telles mesures. Au moment des déclarations rapportées, ni Moscou ni les deux capitales africaines citées n'avaient publiquement réagi. Une chose est certaine : l'Afrique est devenue un espace majeur de compétition informationnelle.

Mais elle ne doit pas seulement en être le terrain. Elle doit en devenir l'arbitre, en développant ses propres capacités de veille, d'investigation et de protection du débat public. Car le vrai danger n'est pas seulement qu'une puissance étrangère cherche à influencer les esprits. C'est que les Africains perdent la maîtrise de leur propre récit.