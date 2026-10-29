Angola: L'exécutif investit 50 millions de dollars dans l'expansion d'Internet

Luanda — Le Président de la République a autorisé un investissement de cinquante millions de dollars pour la mise en oeuvre du Programme de connectivité en Angola, visant à étendre le réseau Internet haut débit dans les zones les moins bien desservies du pays.

Cette autorisation figure dans le décret présidentiel n° 394/26 du 20 octobre, qui lance la procédure d'appel d'offres public pour l'exécution de ce programme.

Selon ce texte, l'initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'accélération numérique de l'Angola (PADA), en se concentrant sur le volet destiné à garantir un accès universel à la connectivité haut débit.

Cette démarche s'aligne également sur la stratégie de l'exécutif en matière de modernisation de l'administration publique et de transition numérique de l'État.

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Conformément au texte juridique, l'extension du réseau devra privilégier les zones les moins bien desservies, en accordant la priorité aux écoles et aux centres communautaires. L'objectif est de mobiliser les opérateurs du marché pour qu'ils investissent dans des zones moins attractives sur le plan commercial, sans intervention directe de l'État.

Cette mesure fait partie intégrante de l'agenda du « Gouvernement numérique », structuré autour de sept axes stratégiques : les infrastructures numériques publiques, la cybersécurité, l'intelligence artificielle appliquée à l'administration publique et l'interopérabilité entre les organismes de l'État.

Sont également inclus : l'identité numérique et les signatures électroniques, un guichet unique pour les services publics dématérialisés, ainsi que la formation des acteurs locaux aux compétences numériques.

Le document précise en outre que cette mesure vise à bâtir une administration publique plus connectée, sécurisée et efficace, capable d'élargir l'accès des citoyens aux services publics, tout en réduisant les disparités régionales et la fracture numérique.

Le décret stipule par ailleurs que les actifs issus de cet investissement seront intégrés au patrimoine de l'État dès la phase initiale. La mise en oeuvre devra s'effectuer par le biais de contrats, sans recours à des dons ou à des transferts directs de fonds. Les ressources destinées à la mise en oeuvre du PADA proviennent de l'accord de financement conclu entre l'Angola, représenté par le ministère des Finances, et la Banque mondiale, autorisé par le décret présidentiel n° 203/24 du 3 septembre.

Par la publication de cet acte, le titulaire du pouvoir exécutif a délégué les compétences nécessaires à la conduite de l'appel d'offres public, incluant l'approbation des documents de la procédure, la constitution de la commission d'évaluation et la signature des contrats correspondants. OPF/QCB/LUZ