Congo-Kinshasa: Tournée européenne opposition - L'équation aux multiples inconnues du C64

analyse

48 heures de concertation pour rien ! La montagne italienne n'aura accouché que d'une souris d'où viendra difficilement, pour ne pas dire jamais, le miracle de la paix au Congo.

En effet, réunie à Rome, les 26 et 27 octobre, l'opposition congolaise, plus exactement celle regroupée dans la Coalition nommée C 64, a publié mardi dernier, un communiqué de presse soporifique. Rien de consistant, encore moins d'original, pour favoriser le retour de la paix et de la concorde nationale en République démocratique du Congo (RDC).

La réaffirmation des principes de respect de la Constitution, notamment l'article 220 concernant les dispositions qui ne peuvent être modifiées, entre autres, le caractère républicain de l'État, le nombre (2) et la durée (5ans) du mandat présidentiel;; l'appel du pouvoir à un dialogue tous azimuts, y compris avec Joseph Kabila qui assume désormais ouvertement son statut de chef de guerre, de factions rebelles aux ambitions putschistes, regroupées dans le pseudo Front pour la refondation de la nation (FRN), sont des indications que la Coalition C64 a comme tiré une balle dans la tête d'une facilitation du processus de sortie de crise en RDC.

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Par ailleurs, l'appel à relancer une médiation régionale et continentale, en tenant cependant compte du processus de Doha, c'est à dire de la médiation du Qatar, met en relief que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delly Sesanga, Matata Ponyo et Jean Marc Kabund veulent une chose et son contraire.

Ils sont dans le tâtonnement, les redites, les lieux communs ressassés d'une médiation à une autre, d'une facilitation à une autre qui n'ont pas fait progresser d'un iota la sortie cet imbroglio qu'est la crise congolaise. La guerre civile, dite 3e guerre du Congo la crise sanitaire liée à la 17e épidémie d'Ébola, celle humanitaire liée aux déplacements forcés des populations, la crise politique subsequente liée à la volonté du président Félix Tshisekedi de modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat, la légitimité de plus en plus discutable de l'opposition non armée (C64), sont les éléments constitutifs de cette poudrière congolaise que même les pétrodollars du Qatar et le volontarisme de l'administration Trump n'ont pu désamorcer.

C'est donc une demie surprise si la Coalition à cinq têtes, après beaucoup de tintamarres médiatiques, ne laisse planer aucun doute sur une improbable fumée blanche miraculeuse émanant de la cheminée de son conclave de 48 heures. Cette réunion aura été plus pour la C 64, se gratter le nombril qu'autre chose. En fait, les 5 mousquétaires de l'opposition congolaise non armée se seront donnés un acte de naissance à Rome.

Celui du tierce front politique de la RDC qui cherche à exister aux côtés de l'Union sacrée pour la nation de Félix Tshisekedi et le FRN de Joseph Kabila. Dans cette logique, le choix de la capitale italienne pour se rencontrer n'est pas fortuite. C'est un appel des pieds à l'Europe, avec une volonté d'exposition médiatique et qui sait, un clin d'oeil à la Communauté de Sant' Egidio qui a de l'expérience dans les processus difficiles de sortie de crise, notamment en Afrique dans des pays comme le Mozambique, l'Algérie ou le Togo...

Au demeurant, cette ONG qui fait de la recherche de la paix par le dialogue intercommunautaire, interconfessionnel un de ses objectifs premiers avait réuni à Assise, les 25 et 26 octobre, à quelques kilomètres de Rome, au centre de l'Italie, une rencontre oecuménique dont l'ordre du jour a porté justement sur la paix dans le monde.

Comment remettre au centre des politiques gouvernementales la recherche de la paix dans le respect du droit international, ceux de l'homme et des peuples? Cette question d'une brulante actualité, dans un monde où le multilatéralisme est à vau l'eau avec le retour d'un nationalisme de conquêtes impérialistes ou d'espaces vitales communautaires , comme à l'époque médiévale ou des empires coloniaux a été l'objet de réflexions prospectives.

Et l'une des conclusions de cette réunion oecuménique mondiale portée par la Communauté San' Egidio à été l'appel aux décideurs du monde, aux leaders d'opinions, de confessions, et à tous les hommes de bonne volonté d'oeuvrer pour "une paix mondiale désarmée et désarmante".

La réunion de l'opposition non armée congolaise à Rome qui, dans son communiqué final, invite à inclure les principales Églises et autres confessions importantes du pays dans le processus de facilitation du dialogue pour un retour rapide de la paix, toute proportion gardée, peut être considérée comme l'un des petits affluents de la grande rivière des initiatives mondiales qui concourent à ce que l'ADN de l'histoire de l'humanité ne soit pas celui de la loi de la jungle, où les plus forts en imposent aux plus faibles.

Hélas, pas sûr que la voix de la réunion oecuménique d'Assise, encore moins pis plus est, celle de l'opposition non armée congolaise soit entendue dans les bruits des armes au Yémen, en Iran, à Gaza, en Ukraine, au Soudan, en RDC...douloureux cris d'accouchement d'une nouvelle géopolitique mondiale qui pourrait faire se retourner dans leurs tombes les pères fondateurs de l'ONU. Du reste, ce n'est pas un fait du hasard si la faitière mondiale des États, créer pour préserver la paix, les droits de l'homme et des peuples, peine actuellement à trouver un consensus dans le vote préliminaire à la nomination de son Secrétaire général. C'est un signe des temps.

Bref, pour revenir à nos moutons d'une sortie de crise en RDC, Félix Tsishekedi ne s'est pas fait prier pour laisser entendre que ses opposants de la C 64 bottent en touche en appelant à un dialogue inclusif avec Joseph Kabila. Il a qualifié ce dernier de "pantin du Rwanda " agité par Kigali pour se dédouaner de son implication dans la guerre civile qui ruine la RDC.

Cette sortie du président congolais et la réponse de Joseph Kabila qui déclare que "le Congo a besoin d'une révolution pas d'une nouvelle Constitution", sont assurément une confirmation de ce que le miracle de Rome n'aura pas lieu pour la paix au Congo après le conclave de la C 64. Pourvu que les faits viennent très vite infirmer nos élucubrations d'afro pessimiste !