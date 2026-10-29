Au Sénégal, trois mouvements citoyens portent plainte contre X pour xénophobie, après avoir recensé des appels à la haine raciale récurrents provenant de vingt-cinq comptes différents sur les réseaux sociaux. Objectif : que la justice sénégalaise se saisisse du dossier et initie des poursuites à l'encontre des personnes qui détiennent ces comptes et véhiculent des discours xénophobes.

Le 27 août dernier, la fédération nationale des boutiquiers portait plainte pour incitation à la haine raciale après la diffusion de vidéos appelant au boycott de commerces tenus par les Guinéens. Les vidéos ont été signées par un influenceur affilié au parti nationaliste sénégalais et placé sous mandat de dépôt depuis.

Pour Thierno Sokha Ndiaye, à la tête du collectif Naw-Lé contre le racisme, il y a une banalisation des discours xénophobes en ligne et il faut réagir. « Ce que l'on vise aujourd'hui en tant que Sénégalais, c'est de ne pas laisser le dossier uniquement aux étrangers et de se dire qu'il va falloir nous aussi agir directement contre ce discours xénophobe qui est déshumanisant. Les valeurs sénégalaises ne sont pas des valeurs d'exclusion », explique-t-il.

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Avec deux autres mouvements citoyens, ils ont recensé les appels à la haine raciale provenant de vingt-cinq comptes différents sur les réseaux sociaux appartenant à 18 personnes pendant trois mois. Ils ont constitué une plainte contre X déposée au tribunal de grande instance de Dakar.

Appels à la haine

« Nous avons constitué des dossiers sur tous les comptes qui tournent sur les réseaux sociaux et qui documentent ces appels à la haine. On a des injures publiques envers des communautés, des appels au meurtre. Tous ces messages sont indécents. Nous demandons au procureur que ces personnes soient interpellées et que ces discours puissent cesser », déclare Souleymane Guèye membre du mouvement citoyen FRAPP.

Preuve que le sujet est sensible : un passant lance que le « Sénégal appartient aux Sénégalais » et que « l'immigration a trop duré » au Sénégal. S'ensuit une altercation obligeant les forces de l'ordre à intervenir.