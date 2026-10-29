Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 octobre 2026

revue de presse

Rwanda : Washington sanctionne le ministère de la Défense

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre le ministère rwandais de la Défense et l’institution financière Zigama Credit and Savings Society, accusés de soutenir le groupe armé M23 actif dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon le département américain du Trésor, le ministère rwandais de la Défense aurait fourni un appui financier, logistique et matériel aux Forces de défense rwandaises engagées aux côtés du M23 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

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L’institution financière Zigama Credit and Savings Society est également visée pour son rôle présumé dans le financement d’achats d’armes et d’équipements militaires, ainsi que dans des transactions liées au M23 et à son aile politique, l’Alliance du fleuve Congo. [Source Apanews]

Madagascar : Le Pôle anti-corruption pourra juger le président déchu Rajoelina, tranche la Haute Cour constitutionnelle

À Madagascar, le président déchu Andry Rajoelina, son ancien Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs ex-ministres pourront être jugés par le Pôle anti-corruption dans une série d’affaires de détournements de deniers publics, de blanchiment de capitaux et de faux en écriture.

Cette juridiction spécialisée avait saisi la Haute Cour constitutionnelle le 6 octobre pour vérifier sa compétence à poursuivre d’anciens hauts dirigeants. Elle a obtenu son feu vert le 28 octobre, ce qui pourrait marquer un tournant pour Andry Rajoelina, jusqu’à présent peu inquiété par la justice malgache. [Source RFI]

Le Ghana affirme avoir le soutien de Russie pour intégrer les BRICS

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a annoncé, mercredi, que son pays a obtenu le soutien de la Russie pour intégrer les BRICS.

"Le ministre des Affaires étrangères russe, Son Excellence Sérgey Lavrov, a indiqué lors d'une réunion de petit-déjeuner avec les ministres des Affaires étrangères africains aujourd'hui que la Russie soutient fermement la demande du Ghana de rejoindre les BRICS en tant que pays partenaire", a-t-il écrit sur sa page officielle Facebook.

"Lavrov a également promis de rassembler tous les membres fondateurs du BRICS pour garantir un soutien consensuel pour le Ghana", a ajouté le chef de la diplomatie ghanéenne qui a tenu à transmettre "la profonde gratitude du Ghana" au ministre russe des Affaires étrangères. [Source TRT Afrika]

Sénégal : Démantèlement d’un siège de la rébellion en Casamance, 30 interpellations

Les forces de sécurité ont «démantelé» un siège emblématique de la rébellion en Casamance et interpellé 30 personnes lors d’une opération à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a appris l’AFP mercredi de source sécuritaire.

Ce siège, situé à la périphérie de la ville de Ziguinchor, était le quartier général du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en lutte depuis décembre 1982 pour l’indépendance de cette région séparée d’une partie du Sénégal par la Gambie.

La Casamance est le théâtre d’un des plus vieux conflits d’Afrique depuis que des indépendantistes y ont pris le maquis, avec un armement rudimentaire, après la répression d’une marche du MFDC en décembre 1982. [Source Le 360 Afrique]

Nigeria : L’actrice Doris Ogala placée en détention à Lagos

La comédienne de Nollywood a plaidé non coupable mercredi devant la Haute Cour fédérale de Lagos. Sa demande de mise en liberté doit être examinée vendredi 30 octobre.

La Haute Cour fédérale de Lagos a ordonné mercredi 28 octobre le placement en détention de l’actrice nigériane Doris Ogala, dans l’attente de l’examen de sa demande de mise en liberté. Selon le compte rendu d’audience publié par Punch, la comédienne est poursuivie dans une affaire de cyberharcèlement et de tentative d’extorsion présumés visant le pasteur Chris Okafor.

Doris Ogala a plaidé non coupable lors de sa comparution devant le juge Akintayo Aluko. L’accusation lui reproche notamment d’avoir diffusé sans consentement des photographies intimes du religieux, transmis des messages électroniques présentés comme faux et menacé de publier d’autres contenus compromettants. [Source Beninwebtv]

La Tanzanie annonce sa première découverte de gaz naturel en plus de dix ans

La Tanzanie a annoncé mardi une découverte majeure de gaz naturel, la première depuis plus de dix ans, selon les informations de Reuters et de la BBC.

Le gisement a été identifié dans la baie de Mnazi, dans le sud du pays, sur le puits Kasa-1X ST2, exploité conjointement par la compagnie publique Tanzania Petroleum Development Corporation et le groupe français Maurel & Prom.

Selon le ministère de l’Énergie, les réserves découvertes sont estimées à 223 milliards de pieds cubes de gaz, soit environ 6,3 milliards de mètres cubes. Une découverte qualifiée d’« étape majeure » pour renforcer l’approvisionnement énergétique national. [Source Africanews]

Afrik Fashion Week 2026 : Les matières africaines à la conquête des podiums

Du 11 au 15 novembre, Abidjan accueillera la 18ᵉ édition d'Afrik Fashion Week. Placé sous le thème « Matières et Créativité », ce rendez-vous entend mettre en lumière les savoir-faire textiles du continent et promouvoir l'émergence de marques africaines compétitives.

Derrière chaque étoffe africaine se raconte une histoire. Celle d’un peuple, d’un territoire et d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Du pagne tissé au raphia, en passant par le bazin et le kinté, les matières du continent portent une identité culturelle forte. Elles constituent aussi une source d’inspiration pour les créateurs qui cherchent à conjuguer héritage et modernité. [Source Fratmat]

Projet de budget 2027 au Gabon : La masse salariale de l’Éducation nationale frôle les 192 milliards de FCFA

Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 8,79 milliards de FCFA des dépenses de personnel de l’Éducation nationale. Selon le document budgétaire, cette enveloppe passerait de 183,19 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 191,97 milliards en 2027, soit une progression de 4,8 %.

Cette hausse intervient alors que le système éducatif gabonais reste confronté à des besoins importants en enseignants, en équipements et en infrastructures scolaires. Toutefois, derrière cette augmentation globale se cachent des évolutions contrastées : les crédits de personnel du secondaire progresseraient de 37,80 milliards, tandis que ceux du préprimaire et du primaire diminueraient de 27,60 milliards. [Source GabonMediaTime]

Angola : L'exécutif investit 50 millions de dollars dans l'expansion d'Internet

Le Président de la République a autorisé un investissement de cinquante millions de dollars pour la mise en oeuvre du Programme de connectivité en Angola, visant à étendre le réseau Internet haut débit dans les zones les moins bien desservies du pays.

Cette autorisation figure dans le décret présidentiel n° 394/26 du 20 octobre, qui lance la procédure d'appel d'offres public pour l'exécution de ce programme.

Selon ce texte, l'initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'accélération numérique de l'Angola (PADA), en se concentrant sur le volet destiné à garantir un accès universel à la connectivité haut débit. [Source Angop]

Soudan : Le bilan de la frappe sur un marché de la région du Darfour s’élève désormais à plus de 100 morts

Des témoins et une source médicale avaient initialement fait état de 21 morts et de 40 blessés. Le drone a, selon l’ONG Emergency Lawyers, visé le marché très fréquenté de Tanqonj.

Le bilan de la frappe de drone de l’armée soudanaise sur un marché de la région du Darfour, une région de l’ouest du Soudan, s’élève désormais à 102 morts, a fait savoir, mercredi 28 octobre, un groupe de défense des droits humains.

L’attaque, qui avait visé lundi soir un marché de la ville de Nyala contrôlée par les paramilitaires, a aussi fait 113 blessés, d’après l’ONG Emergency Lawyers, qui documente les exactions commises au cours de la guerre sévissant depuis trois ans dans le pays. Des témoins et une source médicale avaient initialement fait état de 21 morts et de 40 blessés. Le drone a, selon Emergency Lawyers, visé le marché très fréquenté de Tanqonj. [Source Le Monde Afrique]