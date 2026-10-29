Sud-Soudan: Plusieurs dizaines de morts dans des violences intercommunautaires dans l'État de Warrap

Au Soudan du Sud, 84 personnes ont été tuées dans deux attaques intercommunautaires dans le comté de Tonj Nord, dans l'État de Warrap, dans le centre du pays, lundi et mardi 27 octobre. Du bétail a en outre été volé et des marchés ont été réduits en cendres, selon les autorités locales. La société civile et les Églises du pays appellent les autorités à intervenir afin de prévenir ces conflits locaux récurrents et meurtriers.

La Commission des droits de l'homme de l'ONU alerte ce mardi sur le risque de conflit au Soudan du Sud à l'approche des élections prévues pour décembre, accusant le président Salva Kiir d'avoir perpétré un « coup d'État institutionnel » et d'avoir défait l'accord de paix de 2018.

Vol de bétail, soif de vengeance, disputes administratives... Après les deux attaques à Tonj Nord, les Églises du Soudan du Sud appellent à la tenue de dialogues intercommunautaires afin de résoudre les causes profondes de ces conflits à répétition.

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« Qui est responsable de l'approvisionnement en armes et en munitions de nos communautés à Tonj, permettant ainsi des violences meurtrières ? », s'interroge Edmund Yakani, directeur de l'organisation de la société civile CEPO. Il invite les jeunes à ne pas se laisser « berner » pour participer à ces conflits.

Tensions politiques

Endeuillé par des violences communautaires sur fond de tensions politiques, le Soudan du Sud navigue laborieusement vers des élections prévues pour décembre. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a alerté le Conseil de sécurité, mardi, sur le démantèlement de l'accord de paix de 2018 par le camp du président Salva Kiir. Le mois dernier, il a dissous le gouvernement d'union et démis son rival Riek Machar du poste de vice-président.

Un « coup d'État institutionnel » selon la commission des droits de l'homme, pour qui le pays « a besoin d'un règlement politique inclusif, d'une protection pour les civils et d'institutions capables de prévenir de nouvelles violences. »