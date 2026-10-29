Soudan: Déclaration du AE concernant l'intensification des attaques de FSR contre les infrastructures civiles au moyen de drones

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a publié jeudi une déclaration dénonçant l'intensification, ces dernières semaines, des attaques menées par la milice terroriste des « Forces de soutien rapide » (FSR) au moyen de drones, ciblant des infrastructures civiles -- notamment des aéroports, des centrales électriques et des stations de traitement d'eau, des hôpitaux, des dépôts de carburant ainsi que des oléoducs.

Le communiqué indique :

« Poursuivant sa démarche criminelle visant à détruire et saboter les institutions de l'État et à cibler ses infrastructures vitales ; cherchant délibérément à terroriser le peuple soudanais, à l'affamer, à accroître ses souffrances et à le priver de son droit d'accéder aux services essentiels ; et entravant le processus de relèvement, de reconstruction et le retour progressif et volontaire des réfugiés et des personnes déplacées, la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) a intensifié, ces dernières semaines, ses attaques au moyen de drones fournis par les Émirats arabes unis et lancés depuis le territoire éthiopien. Ces attaques visent des infrastructures civiles -- notamment des aéroports, des centrales électriques et des installations hydrauliques, des hôpitaux, des dépôts de carburant et des oléoducs -- causant des décès et des blessures graves parmi les civils, ainsi que des dommages considérables à ces installations vitales.

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Ces récentes attaques coïncident avec le premier anniversaire du massacre d'El Fasher, perpétré par la milice rebelle en octobre 2025. Elles s'inscrivent dans la continuité des massacres commis à El Geneina, Wad al-Noura, Al-Hilaliya et dans d'autres localités -- des atrocités qui constituent une tache indélébile sur la conscience de l'humanité. La communauté internationale est restée simple spectatrice alors que la milice rebelle resserrait son siège sur la ville et affamait sa population avant de donner l'assaut. Cela s'est produit en dépit de la résolution 2736 du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'appel du Secrétaire général de l'ONU en faveur d'une trêve humanitaire -- une trêve acceptée par le gouvernement soudanais mais rejetée par la milice terroriste, au mépris de la volonté de la communauté internationale tout entière.

La persistance de la milice rebelle dans la commission d'un génocide et d'atrocités effroyables... » Ces actes sans précédent -- crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ainsi que les bombardements et la destruction continus d'infrastructures vitales -- sont la conséquence inévitable de l'indulgence dont a fait preuve la communauté internationale à l'égard de la milice terroriste et de ses soutiens. Cette attitude s'est traduite par une fermeture des yeux face aux violations flagrantes et inédites du droit international et du droit international humanitaire, ainsi qu'au mépris total de cette milice pour les droits de l'homme.

Le gouvernement du Soudan réitère sa condamnation, dans les termes les plus fermes, de ces atrocités, crimes contre l'humanité et crimes de guerre sans précédent. Il rappelle à la communauté internationale -- en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine -- l'impératif pour eux d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de cette milice et de ses soutiens. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme son droit de repousser l'agression et de se défendre, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et préserver les biens du pays, conformément à la Charte des Nations Unies.