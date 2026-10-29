Soudan: Le pays affirme détenir des preuves d'une implication éthiopienne dans les attaques de drones

Le gouvernement soudanais affirme détenir des éléments probants établissant une implication de l'Éthiopie dans des attaques menées par des drones suicide et stratégiques contre des infrastructures civiles et des centrales électriques dans plusieurs États du pays. La dernière attaque annoncée visait mercredi la centrale électrique de la ville de Al-Manaqil, dans l'État de Gezira.

Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Culture et de l'Information, ainsi que les services de renseignement ont tenu une conférence de presse conjointe organisée par l'agence SUNA dans le cadre de sa 67e tribune d'information. Ils ont présenté les attaques visant les États de Khartoum, Gezira, du Nil Bleu, de Sennar et de Gedaref, en affirmant que les drones provenaient du territoire éthiopien.

La conférence comprenait une exposition de drones de différents modèles abattus par les défenses des forces armées, ainsi qu'une présentation détaillée de leurs trajectoires, de leurs points de départ et des dégâts causés. Les autorités ont estimé que les cibles étaient exclusivement civiles et que ces attaques visaient à dissuader le retour volontaire des populations.

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Selon les données extraites des drones abattus, leurs coordonnées de lancement se situeraient notamment sur le territoire éthiopien, dont l'aéroport de Bahir Dar, une affirmation présentée comme corroborée par des images satellitaires.