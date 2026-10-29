Soudan: Un avion d'aide tunisien arrive à l'aéroport de Port-Soudan

29 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Un avion transportant une aide humanitaire offerte par la République tunisienne est arrivé mercredi à l'aéroport international de Port-Soudan, avec à son bord huit tonnes de matériel d'hébergement et de fournitures médicales destinées au peuple soudanais.

La Commission fédérale de l'aide humanitaire a salué le soutien important et continu de la Tunisie, soulignant la solidité des relations fraternelles entre les deux pays, tant au niveau gouvernemental que populaire. La réception s'est déroulée en présence d'Othman Abdelrahman Khojali, représentant de la commission, et de Nabil Cheikh, secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge tunisienne.

Le représentant de la commission a indiqué que cette aide traduisait la solidarité durable de la Tunisie avec le Soudan, particulièrement dans le domaine humanitaire et l'atténuation des souffrances des personnes affectées par la guerre. Il a assuré que la commission prendrait en charge la cargaison et procéderait sans délai à sa distribution aux bénéficiaires dans les différentes régions du pays.

M. Cheikh a précisé que cette initiative avait été ordonnée par le président de la Croix-Rouge tunisienne, le Dr Abdellatif Chabou, et conformément aux instructions du président tunisien Kaïs Saïed.

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