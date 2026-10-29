Soudan: PM - « Les drones, la guerre économique et médiatique ne nous feront pas peur »

29 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Prof Kamil Idris a lancé mercredi, sur la place Verte à Khartoum, une grande caravane de soutien et de solidarité en direction de l'État du Kordofan du Nord, dans le cadre de l'initiative du « gouvernement de l'espoir ».

L'événement a réuni des responsables militaires, sécuritaires, policiers et exécutifs, ainsi que des représentants des gouvernements des États fédérés. Dans son discours, le Premier ministre a salué les sacrifices des forces armées, des forces conjointes, des services de renseignement et de la Résistance populaire, ainsi que de tous ceux qui ont contribué à la « bataille de la dignité » par les armes, les idées, la parole ou la plume. Il a rendu hommage aux martyrs de cette bataille.

M. Idris a présenté cette caravane comme un geste de reconnaissance envers le Kordofan du Nord et ses habitants, et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les forces armées jusqu'à la libération de l'ensemble du territoire national. « Les drones ne nous feront pas peur, pas plus que la guerre économique et médiatique dirigée contre notre pays », a-t-il déclaré.

La caravane, organisée avec la participation des ministères et des États, transporte 500 000 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments.

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