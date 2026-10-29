Preuves irréfutables et coordonnées techniques : Le gouvernement soudanais révèle l'implication de l'Éthiopie dans des attaques par drones contre des infrastructures vitales

Dans un tournant majeur sur le terrain, susceptible d'entraîner de vastes répercussions régionales, le gouvernement soudanais a officiellement et directement accusé l'Éthiopie de soutenir et de faciliter les attaques menées par la « milice terroriste des Forces de soutien rapide » (FSR) contre des cibles civiles et des infrastructures au Soudan. Ces révélations ont été faites lors d'une conférence de haut niveau, organisée conjointement à Khartoum par les ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Culture et de l'Information, ainsi que par les services de renseignement général.

Des preuves techniques documentées ont été présentées, accompagnées d'une exposition de drones abattus, confirmant que les attaques ont été lancées depuis le territoire éthiopien. Le Soudan a fermement appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales face à cette agression extérieure.

Intenses démarches diplomatiques pour contrer l'agression :

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Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a fait état d'intenses démarches diplomatiques menées par le Soudan auprès d'acteurs régionaux et internationaux. L'objectif est de contrer l'agression éthiopienne, qui se manifeste par l'ouverture des frontières et du territoire éthiopiens, servant désormais de bases de lancement pour les drones utilisés par la milice rebelle contre le Soudan.

L'ambassadeur a souligné qu'Addis-Abeba -- avec le soutien des Émirats arabes unis -- continue de fournir des armes et des équipements à la milice des Forces de soutien rapide, tout en facilitant le recrutement de mercenaires. Dans ce contexte, Amnesty International a confirmé, dans un récent rapport, que les Émirats arabes unis continuent de fournir des armes à la milice par le biais de divers réseaux.

Ces propos ont été tenus lors de la 67e conférence d'information du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, organisée par l'Agence de presse soudanaise (SUNA). Le sous-secrétaire a expliqué que l'Éthiopie n'a pas été dissuadée et a poursuivi ses agressions, malgré les liens historiques unissant les deux peuples. Il a souligné que l'attitude du gouvernement éthiopien -- soutenu par les Émirats arabes unis -- constitue désormais une menace grave pour la sécurité nationale et la paix dans la région, et pas seulement au Soudan.

Principaux messages du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères :

Une évolution dangereuse : Il a qualifié les agressions éthiopiennes, menées par l'intermédiaire de la milice, d'évolution extrêmement préoccupante, appelant la communauté internationale et l'Union africaine à prendre cette agression très au sérieux.

Le droit à la légitime défense : Le Soudan se réserve le droit plein et entier de préserver sa sécurité nationale et sa stabilité, ainsi que de protéger son territoire par tous les moyens disponibles, conformément au droit international.

Retenue : Le Soudan a fait preuve d'une très grande retenue et a oeuvré à la désescalade durant toute la période écoulée, avant d'adopter des positions officielles.

Épuisement des solutions diplomatiques : La diplomatie soudanaise a tenté à maintes reprises d'exhorter l'Éthiopie à mettre fin à cette agression ; pourtant, les violations se sont poursuivies.

Objectifs des attaques : Ces agressions visent à entraver le retour volontaire des personnes déplacées, à perturber les visites d'étrangers et de missions internationales, ainsi qu'à détruire les infrastructures et les centrales électriques.

Appel à la communauté internationale : Les institutions internationales et les instances judiciaires internationales sont appelées à prendre des mesures concrètes pour faire cesser cette agression et ne pas la laisser impunie. Preuves techniques et trajectoires des drones : les coordonnées révèlent le point de départ

Les autorités gouvernementales ont dévoilé des preuves documentées attestant de l'implication de l'Éthiopie dans des attaques menées à l'aide de drones suicides et stratégiques contre des infrastructures civiles et des centrales électriques dans plusieurs États. Le dernier incident en date concerne la centrale électrique de la ville d'Al-Managil, dans l'État d'Al-Jazirah.

Lors d'une conférence de presse conjointe, il a été confirmé que ces attaques ont visé les États de Khartoum, Al-Jazirah, le Nil Blanc, Sennar, Al-Qadarif, le Nil Bleu et le Kordofan du Nord.

La conférence comprenait une exposition de plusieurs drones de différents modèles, abattus par les systèmes de défense des forces armées. Une présentation détaillée de leurs trajectoires et de leurs coordonnées de départ a été faite ; des logiciels avancés (notamment l'analyse du système de pilotage automatique, ou *Autopilot*) ainsi que des images satellites ont confirmé que ces appareils provenaient de sites situés en territoire éthiopien, plus précisément de l'aéroport de Bahir Dar.

Détails des trajectoires techniques documentées :

Point de départ : aéroport de Bahir Dar, en Éthiopie. L'analyse du système de pilotage automatique (*Autopilot*) a démontré que les drones ont décollé depuis les coordonnées (10.7219975 / 34.76623) en territoire éthiopien, à seulement 1,6 km de la frontière, pour parcourir une distance totale de 134,04 km en direction d'Ad-Damazin. Trajectoire observée : Lors des attaques contre des villes situées dans les États du Nil Blanc et du Kordofan du Nord, les drones empruntent des itinéraires traversant l'État du Nil Bleu. Ils se dirigent ensuite vers l'ouest en passant par le Soudan du Sud (afin d'éviter les radars), poursuivent leur trajectoire vers l'ouest à l'intérieur des frontières soudanaises, puis bifurquent vers le nord -- en passant par Kosti et Ed Dueim -- en direction de l'État du Kordofan du Nord (il s'agit du même itinéraire que celui suivi par le drone abattu dans la ville d'El Obeid).

Cibles visées : Les attaques ont touché des villes telles qu'Ed Damazin, El Obeid, ainsi que des localités dans les États du Nil Blanc et du Kordofan du Nord, sur des distances allant de 134 km (dans le cas d'Ed Damazin) à plus de 700 km (dans le cas d'El Obeid).

Ministère de l'Information : Un ciblage systématique des infrastructures visant à entraver le retour des citoyens.

Le sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdelkader a affirmé que les drones de la milice des Forces de soutien rapide (FSR) et de ses alliés visent délibérément les citoyens soudanais, les empêchant de regagner leurs foyers et portant atteinte à leur droit à la vie. Il a souligné que ces agressions ont visé toutes sortes d'installations civiles, y compris des centrales électriques.

Dr Graham a souligné que la nation ne se brisera pas et ne pliera devant personne, quelle que soit l'ampleur des attaques. Il a qualifié le complot de grande envergure, visant à priver le peuple soudanais de son droit fondamental à la vie.

Il a précisé que le gouvernement soudanais a choisi de faire face à cette agression en adoptant une stratégie de « patience stratégique », tout en indiquant que l'Éthiopie et le gouvernement d'Abou Dabi ont continué à apporter leur soutien, permettant notamment l'utilisation du territoire éthiopien comme base de lancement pour les attaques de la milice rebelle contre le pays. Forces armées : Bilan définitif des pertes dues à l'agression

Par ailleurs, un rapport d'enquête a été présenté, accompagné d'une exposition de drones (incluant des débris d'un drone de type « Ababil » et des éléments liés aux escadrilles de reconnaissance actives à Damazin depuis le 23 mai), illustrant l'ampleur des dommages considérables ainsi que les pertes humaines et matérielles.

Bilan officiel définitif des attaques menées par des drones éthiopiens :

Nombre total de victimes : 214 citoyens tués ou blessés (dont 80 personnes tuées, 8 blessées, et d'autres victimes).

Activité des drones : 113 drones impliqués dans des opérations, dont 102 drones hostiles ont été détectés et neutralisés.

Pertes en matière d'infrastructures et de services :

Destruction de 9 hôpitaux (dont l'hôpital d'Aroma).

Destruction de 4 stations-service à Ed Damazin et Kassala.

Destruction de la résidence du gouverneur de la région et de celle du ministre des Finances dans l'État du Nil Bleu.

Plus de 65 attaques ont été documentées, réparties sur 11 États soudanais.

En conclusion, le rapport présenté souligne que l'armée suit avec une extrême précision tous les mouvements de la milice terroriste ainsi que ses plateformes de lancement situées à l'extérieur du pays. Il réaffirme que le Soudan se réserve le droit plein et entier de défendre sa souveraineté et sa sécurité nationale, et de garantir la sécurité de ses citoyens et de ses infrastructures, par tous les moyens légitimes.

Face à ces attaques graves, le Soudan s'impose comme un exemple concret de la capacité des États à résister aux agendas extérieurs. Il démontre que la volonté et la résilience des peuples, soutenus par leurs armées nationales, sont capables de modifier la donne internationale, quelle que soit la puissance des adversaires ou la complexité des complots ourdis.