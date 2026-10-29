Soudan: Baraka Sakin - « La crise soudanaise ne se réglera pas par un partage du pouvoir »

L'écrivain et romancier Abdelaziz Baraka Sakin membre de la commission de préparation du dialogue soudano-soudanais, estime que la crise du pays exige un dialogue national sérieux entre les forces politiques et civiles, quelle que soit leur orientation, afin de définir une vision stratégique pour l'avenir du Soudan, au-delà de la lutte pour le pouvoir et du partage des postes.

Il a averti mercredi que l'échec des forces civiles à s'accorder sur la gestion de l'État risque de perpétuer le retour des militaires au pouvoir. Selon lui, les Soudanais n'ont jamais mené un dialogue suffisamment profond pour traiter les causes structurelles de leurs crises, chaque camp interprétant souvent la situation à sa manière.

Baraka Sakin a appelé à dépasser les rivalités partisanes et les intérêts étroits afin d'élaborer un projet national associant partis, société civile et intellectuels. Il a critiqué l'incapacité des forces civiles à empêcher les coups d'État successifs, de Ibrahim Abboud à Omar al-Bachir, et estimé que l'armée doit se limiter à la défense du pays et de sa souveraineté.

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Concernant la guerre en cours, il a réaffirmé son rejet de principe de la guerre, tout en reconnaissant le droit des Soudanais à se défendre. Il a également appelé à associer écrivains, intellectuels et artistes au débat national, en garantissant leur liberté d'expression et des conditions leur permettant de contribuer à la paix et au consensus national.

De retour au Soudan après près de quinze ans d'exil, il entend soutenir les efforts de la commission pour réunir l'ensemble des composantes politiques et sociales du pays.