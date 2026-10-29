Soudan: Graham - FSR intensifie ses attaques de drones contre les infrastructures civiles pour empêcher le retour des populations

Le sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Dr Graham Abdelqader a affirmé que la milice FSR avait intensifié ses attaques par drones contre les infrastructures civiles afin de soumettre les populations et d'entraver leur retour dans leurs régions.

S'exprimant mercredi lors d'une conférence de presse conjointe organisée par l'agence SUNA dans le cadre de sa 67e tribune d'information, il a affirmé que les drones visant des installations essentielles et des infrastructures dans plusieurs États soudanais avaient été lancés depuis le territoire éthiopien.

Il a indiqué que les attaques avaient touché des hôpitaux, des mosquées, des quartiers résidentiels, des centrales électriques et d'autres infrastructures dans les États du Nil Bleu, de Gezira, de Sennar, de la mer Rouge, du Nil Bleu et de Khartoum. Ces installations fournissent des services essentiels et soutiennent les activités agricoles et la vie quotidienne.

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Selon lui, le ciblage de ces équipements constitue l'un des principaux obstacles au retour des habitants dans leurs villes et leurs foyers. Il a appelé à informer l'opinion publique soudanaise et la communauté internationale sur l'ampleur des attaques et de leurs conséquences, en soulignant que les agressions contre les infrastructures civiles violent le droit international humanitaire.