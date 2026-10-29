Soudan: L'AE appelle la communauté internationale à ne pas ignorer « l'agression éthio-émiratie » contre le pays

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muwaia Osman a demandé à la communauté internationale de ne pas passer sous silence ce qu'il a qualifié d'« agression éthio-émiratie » contre le territoire soudanais.

Intervenant lors de la 67e tribune d'information organisée par l'agence SUNA, consacrée au soutien présumé de l'Éthiopie à la milice par des drones lancés depuis son territoire, il a affirmé que le Soudan conserve son droit à l'autodéfense et à informer la communauté internationale. Il a appelé les institutions de justice internationale à agir pour mettre fin à cette agression.

Selon lui, l'Éthiopie n'a pas changé de comportement et poursuit ses attaques, tandis que le Soudan maintient de bonnes relations avec le peuple éthiopien. Il a accusé le gouvernement éthiopien et, derrière lui, les Émirats arabes unis de poursuivre les attaques par drones contre la population soudanaise.

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Le vice-ministre a réaffirmé que l'objectif stratégique des composantes soudanaises est de vaincre la milice, qu'il présente comme soutenue par des États de la région et d'autres pays. Il a assuré que les institutions concernées étaient capables de protéger le pays et que Khartoum poursuivrait ses efforts défensifs et diplomatiques.