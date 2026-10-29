Cote d'Ivoire: Bakou - Le Président Zoro Bi Ballo échange avec le Secrétaire général de l'OCI et le Procureur général d'Azerbaïdjan

Bakou, le 28 octobre 2026 - En marge du Forum de Bakou et de la réunion des organes anticorruption de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), M. Épiphane Zoro Bi Ballo, a multiplié les rencontres officielles ce mercredi 28 octobre, avec pour objectif de renforcer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux.

La journée a notamment été marquée par un entretien avec le Secrétaire général de l'OCI, Son Excellence M. Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Au cours des échanges, ce dernier a exprimé sa reconnaissance à Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour le soutien apporté à sa candidature à la tête de l'organisation.

Il a également évoqué son ambition d'organiser un sommet Afrique-OCI afin de renforcer les relations et les échanges dans plusieurs domaines. Parmi les perspectives abordées figure le développement d'une liaison ferroviaire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, une initiative que l'OCI entend encourager.

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Sur la question de la lutte contre la corruption, le Secrétaire général a réaffirmé la volonté de l'organisation d'accompagner les États membres, notamment à travers le partage d'expériences et le renforcement de la coopération entre les institutions compétentes.

Des perspectives de coopération avec l'Azerbaïdjan

Le Président de la HABG a également été reçu par M. Kamran Aliyev, Procureur général de la République d'Azerbaïdjan.

Cette rencontre a permis d'aborder les possibilités de renforcement des relations entre les deux pays. À cette occasion, la partie azerbaïdjanaise a annoncé que la Côte d'Ivoire figurera parmi les pays invités à la conférence des procureurs prévue en Azerbaïdjan en 2027.

Le Procureur général a par ailleurs exprimé la disponibilité de son pays à développer davantage les échanges avec la Côte d'Ivoire dans différents domaines.

La coopération internationale au service de la bonne gouvernance

À travers ces rencontres, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance poursuit son ouverture à l'international et sa volonté de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions engagées dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Au terme de ces échanges, la délégation ivoirienne a adressé ses remerciements aux autorités azerbaïdjanaises pour leur accueil et les marques d'attention dont elle a bénéficié.